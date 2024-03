In der Formel 1 bahnt sich der nächste Sensationswechsel an

Geht Fernando Alonso mit 42 Jahren nochmal eine neue Herausforderung an? Imago

Lewis Hamilton fährt nächstes Jahr für Ferrari. Doch das Sesselrücken dürfte damit noch längst nicht am Ende sein. Neuste Gerüchte ranken sich nun um das Cockpit von Max Verstappen bei Red Bull.

Martin Abgottspon

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Red Bull erwägt, Fernando Alonso für die kommende Formel-1-Saison ins Cockpit zu holen. Möglicherweise als Ersatz für Max Verstappen, der ebenfalls einen Abgang in Betracht zieht.

Red-Bull-Teamchef Christian Horner gilt als grosser Fan von Fernando Alonso und unterstützt die Idee eines Fahrerwechsels.

Neben Alonso wird auch Carlos Sainz als potenzieller Neuzugang bei Red Bull diskutiert, was für Spekulationen über eine mögliche Umstrukturierung des Fahrerduos sorgt. Mehr anzeigen

Die Spannung in der Formel 1 erreicht bereits in der jungen Saison 2024 neue Höhen, denn Gerüchten zufolge könnte ein grosser Wechsel in der Fahrerbesetzung bei Red Bull bevorstehen. Der ehemalige Formel-1-Fahrer und jetzige Experte Ralf Schumacher deutete gegenüber Sky an, dass das Team konkret daran arbeitet, Fernando Alonso für die Saison 2025 ins Cockpit zu holen. Diese mutmassliche Entscheidung könnte den Platz des aktuellen Weltmeisters Max Verstappen einnehmen, der laut Schumacher ebenfalls einen Wechsel in Erwägung zieht.

Horner war schon immer ein Fan von Alonso

«Es gibt jetzt ganz neue Gerüchte», sagte Schumacher und deutete auf mögliche Spannungen hinter den Kulissen bei Red Bull hin, insbesondere mit Verstappens Vater Jos. Diese Unstimmigkeiten könnten Max dazu bewegen, über alternative Optionen nachzudenken. Zuletzt wurde der niederländische Fahrer immer wieder mit einem möglichen Wechsel zu Mercedes in Verbindung gebracht, wo Lewis Hamilton das Team Richtung Ferrari verlässt. Obwohl Verstappen betonte, seinen laufenden Vertrag bis 2028 erfüllen zu wollen, halten sich die Gerüchte hartnäckig.

Besonders interessant ist, dass Red-Bull-Teamchef Christian Horner, laut Schumacher, ein grosser Fan von Fernando Alonso ist. Der Vertrag des 42-jährigen Spaniers bei Aston Martin läuft am Ende der laufenden Saison aus, was Raum für Spekulationen schafft.

Was ist das bestmögliche Fahrer-Duo?

Auch andere Quellen bestätigen die Bestrebungen von Red Bull, Alonso ins Team zu holen. Laut «Sport1» könnten die Gespräche mit Alonso bereits fortgeschritten sein, und der zweimalige Weltmeister glaube fest daran, mit Red Bull im kommenden Jahr seinen dritten Titel einfahren zu können.

Dennoch gibt es auch andere mögliche Optionen für Red Bull. Horner äusserte sich kürzlich darüber, dass man das bestmögliche Fahrerteam aufstellen wolle und dafür auch über den Tellerrand schauen müsse. Carlos Sainz, der aktuell bei Ferrari fährt, könnte ebenfalls eine Rolle spielen. Schon bei den Testfahrten in Bahrain wurden Gerüchte laut, dass sich der Vater des Spaniers mit den Red-Bull-Teambossen getroffen haben soll.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickelt und ob Red Bull tatsächlich Alonso für Verstappen oder einen anderen Fahrer wie Sainz ins Team holt. Die Gerüchteküche in der Formel 1 brodelt jedenfalls weiter, und die Fans können gespannt sein, was die Zukunft bringen wird.