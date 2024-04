Cole Palmer schoss in der ersten halben Stunde einen Hattrick. Bild: Keystone

Zum wiederholten Mal in den letzten Wochen brilliert beim FC Chelsea der junge Cole Palmer. Der 21-jährige Engländer schiesst beim 6:0-Heimsieg der Londoner gegen Everton vier Tore.

SDA

Chelsea wird auch in dieser Saison die Champions League verpassen. Aber die auf dem Transfermarkt zuletzt eher glücklosen Londoner dürfen sich rühmen, einen Coup geschafft zu haben, als sie im letzten September für 45 Millionen Franken dem Konkurrenten Manchester City Cole Palmer ausgespannt haben.

Palmer ist der Überflieger der letzten Wochen. Seit Mitte März hat er in sechs Spielen elfmal getroffen. Die letzten vier Tore erzielte er gegen Everton: das erste nach Dribbling und Doppelpass (13.), das zweite in Goalgetter-Manier (18.) und das dritte mit einem Lob gegen Englands Nationalgoalie Jordan Pickford, mit dem er wohl im Sommer an die EM nach Deutschland reisen wird (29.). Zum 5:0 traf Palmer nach der Pause mittels Penalty.

sda