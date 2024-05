Britin (19) leidet nach Party-Ferien an Kopfweh – dann erfährt sie Schockierendes

Über 3000 Blitze +++ Zahlreiche Keller in der Ostschweiz überflutet

Fast 2000 russische Angriffe in Donezk an einem einzigen Tag +++ Macron: Im Zweifel auch westliche Bodentruppen in Ukraine