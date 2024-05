Denis Zakaria zählt in der Schweizer Nati zu den Leistungsträgern. Bild: imago

Denis Zakaria hat sich beim Training in Monaco am Oberschenkel verletzt. Die Saison sei gelaufen, teilt ein französischer Journalist mit. Die EM-Teilnahme ist in Gefahr.

lih Linus Hämmerli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Denis Zakaria hat sich in Monaco beim Mannschaftstraining am Oberschenkel verletzt.

Zakaria fällt für die restlichen drei Saisonspiele aus.

Ein Einsatz an der EM ist fraglich. Über die Ausfalldauer ist noch nichts bekannt. Mehr anzeigen

Während in Monaco Breel Embolo die Fussballschuhe wieder schnürt, ist die Saison für Denis Zakaria gelaufen. Der Mittelfeldmotor hat sich eine Muskelverletzung am Oberschenkel zugezogen. Dies teilt der französische Journalist Michaël Lefebvre auf X mit und bezieht sich auf Informationen, die Coach Adi Hütter am Donnerstag bei einer Medienkonferenz preisgegeben hat.

Drei Spiele vor Schluss sei die Saison für Zakaria vorbei. Was das für die EM, die in sechs Wochen startet, bedeutet, ist unklar. Die Ausfalldauer ist derzeit unbekannt. Hütter hält fest: «Seine Teilnahme an der Euro ist gefährdet.»