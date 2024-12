Lukas Kübler bringt Freiburg mit zwei Corner-Toren auf die Siegerstrasse Keystone

Der SC Freiburg stoppt Wolfsburgs Lauf. Die Breisgauer gewinnen das Freitagsspiel der 14. Bundesliga-Runde zuhause 3:2 und verdrängen die Gäste vom 5. Tabellenplatz.

Doppeltorschütze Lukas Kübler nach zwei Cornern und Michael Gregoritsch schossen das Heimteam bis zur 61. Minute mit 3:0 in Front. Wolfsburgs Joker Jonas Wind und Mattias Svanberg per Fallrückzieher konnten nur noch verkürzen. Von den drei Schweizern in den Kadern der beiden Mannschaften gelangte keiner zum Einsatz.

Für die Wolfsburger mit dem formstarken ehemaligen Lugano-Stürmer Mohamed Amoura und dem zum Ersatzverteidiger degradierten Cédric Zesiger war es die erste Niederlage nach zuvor fünf Pflichtspielsiegen in Serie.

Kurztelegramm und Rangliste:

Freiburg – Wolfsburg 3:2 (1:0). – 32'600 Zuschauer. – Tore: 42. Kübler 1:0. 51. Kübler 2:0. 61. Gregoritsch 3:0. 75. Wind 3:1. 83. Svanberg 3:2. – Bemerkungen: Freiburg ohne Ogbus und Manzambi (beide nicht im Aufgebot), Wolfsburg ohne Zesiger (Ersatz).