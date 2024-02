Zieht es Mohamed Salah im Sommer nach Saudi-Arabien? Imago

Saudi-Arabien baggert schon seit einiger Zeit an Mohamed Salah. Jetzt soll es tatsächlich zu einem Transfer kommen. Ägyptens Fussball-Legende Mido behauptet, dass Salah den FC Liverpool im Sommer verlassen wird.

Neben Trainer Jürgen Klopp scheint Liverpool Ende Saison auch seinen grössten Star zu verlieren. «Mohamed Salah hat für die kommende Saison einen Vertrag in der saudischen Liga unterschrieben», verrät die ägyptische Fussball-Legende Mido am Mittwochnachmittag auf X.

محمد صلاح في #الدوري_السعودي الموسم القادم تم توقيع العقود — Mido (@midoahm) February 27, 2024

Einen Klub nennt Mido, der in seiner Aktivkarriere unter anderem für Ajax, Roma und Tottenham spielte, nicht. Von Interesse saudischer Vereine an Salah war in Vergangenheit aber immer wieder berichtet worden. Insbesondere Al-Ittihad, der Klub von Karim Benzema und Ex-Liverpool-Star Fabinho, soll sich um den 31-jährigen Offensivmann bemühen.

Salah, der seine Karriere einst beim FC Basel so richtig lanciert hatte, besitzt in Liverpool allerdings noch einen Vertrag bis 2025. Liverpool darf sich also auf eine schöne Ablösesumme freuen, sofern man ein Angebot aus Saudi-Arabien tatsächlich annehmen sollte. Im letzten Sommer soll Al-Ittihad mehr als 200 Millionen Euro für Salah geboten haben, die Reds lehnten damals aber noch ab.