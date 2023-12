Der «phänomenale» Yann Sommer beeindruckt ganz Italien

katarrh

Also so wahnsinnig war die Torhüterleistung von Sommer gegen Napoli auch nicht. Er hat das gehalten was er musste. Sein Vorgänger, Onana, der für 50 Mio zu Manchester United wechselte, zeigt dort hingegen katastrophale Leistungen. So gesehen verstehe ich die Interfans, wenn sie mit Sommer glücklich sind. Bayern ist glücklich, dass sie Neuer wieder haben, Inter ist mit Sommer glücklich, nur in Manchester wars wieder nix mit dem Transfer.