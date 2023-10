Lucas Braathen: «Ich habe mir in die Hosen gepinkelt, das war peinlich» Lucas Braathen stellt sich einen Tag vor seinem Rücktritt den persönlichen Fragen von blue News. 27.10.2023

Die Karriere von Ski-Youngster Lucas Braathen ist zu Ende. Der Norweger verkündet am Freitagmorgen seinen Rücktritt. Einen Tag zuvor erschien er noch in bester Stimmung im Interview bei blue News.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Freitagmorgen schockt Lucas Braathen in Sölden die Ski-Welt. Zwei Tage vor dem Saisonstart verkündet der Norweger seinen sofortigen Rücktritt.

Noch am Donnerstag zeigte sich Braathen im Interview bei blue News extrem relaxt – und liess sich nichts anmerken.

Der Norweger verriet, bei welcher Situation er sich in die Hosen pinkelte, welches seine Vorbilder als Kind waren und was auf seinem Handy-Hintergrundbild zu sehen ist. Nur bei einer Frage lässt sich der Norweger nicht komplett aus der Reserve locken. Mehr anzeigen

Lucas Braathen schockt die Ski-Welt am Freitagmorgen. Der 23-jährige Norweger verkündet völlig überraschend seinen sofortigen Rücktritt. Zwar waren die Unstimmigkeiten zwischen Braathen und dem norwegischen Skiverband bekannt, dennoch kommt sein Rücktritt auf dem Nichts.

Zumal Lucas Braathen die gesamte Saisonvorbereitung mitmachte und mit dem norwegischen Team nach Sölden reiste. An der offiziellen Medienkonferenz am Donnerstag im Teamhotel der Norweger liess sich Braathen nichts anmerken. Der Technik-Spezialist stellte sich den persönlichen Fragen von blue News und zeigte sich dabei offen, gut gelaunt und gewohnt ehrlich.

Braathen verrät im Video, bei welcher Situation er sich in die Hosen machte, welches seine Vorbilder als Kind waren und was auf seinem Handy-Hintergrundbild zu sehen ist. Nur bei einer Frage lässt sich der Norweger nicht komplett aus der Reserve locken: Die bekanntesten Handy-Nummern, die er hat, sind von den Ski-Lgenden Benni Raich und Aksel Svindal – aber auch von einem Model, dessen Name Braathen aber für sich behält. Das Video mit sämtlichen Antworten gibt es ganz oben im Artikel.

