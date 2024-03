Ex-Ski-Star Felix Neureuther über Begegnung mit Lara Gut-Behrami

Valon Behrami und Lara Gut-Behrami sind seit 2018 verheiratet. Bild: KEYSTONE

Der ehemalige deutsche Skifahrer Felix Neureuther lobt beim «Ski-Talk» von «Blick» die Leistungen von Lara Gut-Behrami und verrät, dass er Valon Behrami bei einer Begegnung einst eifersüchtig gemacht habe.

Am Wochenende verpasste Lara Gut-Behrami den frühzeitigen Gewinn der kleinen Kugel im Riesenslalom um nur sieben Hundertstel. Das Resultat in Are dürfte den Triumph der Schweizerin aber lediglich aufschieben.

Vor dem Saisonfinale in Saalbach ist die Sache für den ehemaligen deutschen Skifahrer Felix Neureuther nicht nur im Riesenslalom klar: «Sie wird meiner Meinung nach den Gesamtweltcup gewinnen», sagt der 13-fache Weltcupsieger im «Ski-Talk» bei «Blick».

«Valon war nicht so begeistert»

Neureuther zeigt sich beeindruckt von den Leistungen der 32-Jährigen, die trotz ihres «fortgeschrittenen Skifahreralters» allen davonfährt. «Sie ist extrem smart. Eine sehr schlaue Skifahrerin. Sie weiss genau, was sie braucht und wieviel es braucht, um da vorne mit dabei zu sein.»

Beim Gespräch mit Blick-Ski-Experte Marcel Perren verrät der 39-Jährige zudem, dass er Gut-Behramis Ehemann Valon bei einer Begegnung einst eifersüchtig gemacht habe. «Es war ein Abendessen in einem Hotel in Sölden. Ich kenne die Lara ja auch wirklich schon sehr lange», erzählt Neureuther. «Da habe ich ihr nur die Hand auf die Schulter gelegt und gefragt: ‹Hey Lara, alles klar?›»

Dies soll dem ebenfalls anwesenden Valon Behrami offenbar nicht gefallen haben. «Er war nicht so begeistert», bestätigt Neureuther darauf angesprochen.