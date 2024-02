Endlich wieder auf den Füssen: Aleksander Aamodt Kilde. akilde/Instagram

Bei seinem fürchterlichen Sturz in der Lauberhorn-Abfahrt zog sich Aleksander Aamodt Kilde im Januar schwere Verletzungen zu. Danach stellte der Norweger sogar infrage, ob er eines Tages wieder Rennen fahren könne. Die neusten Bilder machen aber Hoffnung.

Aleksander Aamodt Kilde zog sich in Wengen nebst einer komplizierten Schulterverletzung auch eine tiefe Schnittwunde an der Wade zu. Wie schlimm die Blessuren wirklich sind, verdeutlichen die Bilder, die der Norweger danach in den sozialen Medien teilte.

Er habe «den schlimmsten Schmerz, den ich jemals hatte» verspürt, sagte Kilde einige Tage nach seinem schweren Sturz und der darauffolgenden Operation. Er sei sogar einmal ohnmächtig geworden, als er auf die Toilette ging und er habe wegen der heftigen Schmerzmittel eine Panikattacke erlitten.

Wie lange die Genesung dauern wird und ob er überhaupt wieder in den Weltcup zurückkehren kann, liess Kilde zuletzt offen. «Es ist zu früh, zu sagen, ob ich wieder Rennen fahren kann. Zuerst muss ich zurück auf meine Füsse kommen», sagte der 31-Jährige Anfang Februar. Er müsse sich auf mehrere Wochen im Rollstuhl einstellen.

Erste Schritte nach dem Horror-Sturz

Kurze Zeit später gibt's bessere News: In einem Instagram-Video ist zu sehen, wie Kilde mithilfe eines Cyber-Gerätes auf einem Laufband erste Schritte nach seinem Unfall in Wengen macht.

Jetzt legt er nach: Am Dienstag postet Kilde ein Video, das zeigt, wie er in der Reha langsame Schritte macht. «Babyschritte ... buchstäblich», schreibt der Speedspezialist zum Post. Im Video ist zu sehen, wie Kilde beide Beine nacheinander vorsichtig belastet und sich dabei an einer Stange festhält. Danach schafft er auch einige Schritte, ohne sich festzuhalten.

Es sind Bilder, die bewegen. Zahlreiche Ski-Fans und -Stars sprechen Kilde in der Kommentarspalte Mut zu. Seine Freundin Mikaela Shiffrin kommentiert vier Smileys mit Tränen in den Augen. Ihre Mutter Eileen schreibt: «Er widersetzt sich immer noch der Wissenschaft. Dieser Typ ist nicht zu bremsen. Du schaffst das!»