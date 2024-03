Lucas Braathen gewann die Slalom-Disziplinenwertung 22/23. IMAGO/NurPhoto

Ski-Profi Lucas Braathen kurvt fortan im brasilianischen Dress um die Slalomstangen. Auch Superstar Neymar bekam Wind davon.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Leute, schaut euch das Video an, das ich soeben erhalten habe», sagt Ski-Star Lucas Braathen in einem Video-Beitrag auf Instagram.

Braathen beschloss im März, dass er für das brasilianische Team in den Ski-Weltcup zurückkehren wird. Dieser Entscheid kam auch Brasiliens Fussball-Star Neymar zu Ohren.

Neymar heisst Braathen per Videobotschaft im brasilianischen Team willkommen. Der Slalom-Profi ist überwältigt. Mehr anzeigen

Lucas Braathen kehrt in den alpinen Skirennsport zurück. Der 23-Jährige bestreitet seine Wettkämpfe fortan unter brasilianischer Flagge. Seinen Entscheid verkündete das Slalom-Ass anfangs März. Ein Entscheid, der Wellen bis über die Grenzen des Skizirkus hinaus schlägt.

«Leute, schaut euch das Video an, das ich soeben erhalten habe», sagt Braathen in einem Beitrag auf Instagram. Das Video zeigt Braathen auf einer Skipiste mit dem Smartphone in der Hand, ehe sein Landsmann und Fussball-Superstar Neymar Jr. erscheint.

«Alles klar, Lucas? Willkommen zurück im Zirkus. Ich bin sehr glücklich, dass du zurück bist und die Farben Brasiliens repräsentierst», so Neymars Videobotschaft an Braathen. Der Skiprofi ist überwältigt. Auf Portugiesisch teilt er seine Freude mit. «Ich kann es nicht glauben. Es ist Neymar Jr., Leute. Neymar weiss, wer ich bin?»

«Ich versuche gleich Ski zu fahren, wie du den Ball kickst»

Brasilien hat nun also gleich zwei Sportstars, die als Edeltechniker in ihrer Sportart gelten. Während Neymar am runden Leder ein feines Füsschen beweist, kurvt Braathen auf weissem Schnee elegant um die Slalom-Stangen. Braathen bedankt sich im Video bei Neymar und schickt eine Botschaft in Richtung des 32-Jährigen: «Ich versuche gleich Ski zu fahren, wie du den Ball kickst.»

Die erst kürzlich beendete Weltcup-Saison fand ohne Slalom-Spezialist Braathen statt. Er verkündete kurz vor dem Saisonstart im Oktober seinen Rücktritt. Jetzt ist Braathen zurück und geht für Brasilien auf Punktejagd.