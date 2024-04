Mainz-Trainer Bo Henriksen kann nach dem 1:1 gegen Köln nur bedingt zufrieden sein Keystone

Mainz verpasst im Abstiegskampf der Bundesliga einen Befreiungsschlag. Das seit Februar von Bo Henriksen trainierte Team muss sich im Heimspiel gegen Köln mit einem 1:1 begnügen.

SDA

Leandro Barreiro brachte das Heimteam, bei dem Silvan Widmer und Edimilson Fernandes im Verlauf der zweiten Halbzeit eingewechselt wurden, in der 29. Minute in Führung. Der Kölner Luca Waldschmidt verschoss unmittelbar nach der Pause einen Foulpenalty, Florian Kainz machte es in der 95. Minute besser und erzielte den insgesamt verdienten Ausgleich.

Damit belegen die Mainzer weiterhin den Barrage-Platz, der Vorsprung auf den Vorletzten aus Köln beträgt drei Runden vor Schluss fünf Punkte. Bochum sowie Union Berlin und Borussia Mönchengladbach, die sich am Sonntag torlos trennten, liegen nur knapp vor Mainz und sind im Abstiegskampf wohl noch auf Zähler angewiesen.

Telegramme und Tabelle

Borussia Mönchengladbach – Union Berlin 0:0. – Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Elvedi, ohne Omlin (verletzt).

Mainz 05 – 1. FC Köln 1:1 (1:0). – Tore: 29. Barreiro 1:0. 95. Kainz (Penalty) 1:1. – Bemerkungen: 99. Rote Karte gegen Mwene (Mainz). 48. Waldschmidt (Köln) verschiesst Penalty. Mainz mit Widmer (ab 56.) und Fernandes (ab 64.).

Rangliste: 1. Bayer Leverkusen 31/81. 2. Bayern München 31/69. 3. VfB Stuttgart 31/64. 4. RB Leipzig 31/62. 5. Borussia Dortmund 31/57. 6. Eintracht Frankfurt 31/45. 7. SC Freiburg 31/40. 8. Augsburg 31/39. 9. Hoffenheim 31/39. 10. Werder Bremen 31/37. 11. Heidenheim 30/34. 12. Wolfsburg 31/34. 13. Borussia Mönchengladbach 31/32. 14. Union Berlin 31/30. 15. Bochum 31/30. 16. Mainz 05 31/28. 17. 1. FC Köln 31/23. 18. Darmstadt 98 30/17.

