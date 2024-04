Schneekönig Odermatt für einmal als Seeheld in Barcelona

Marco Odermatt für einmal auf dem Wasser statt auf Schnee. Alinghi Red Bull Racing

Marco Odermatt überzeugt auch an Board der neusten Renn-Yacht von Alinghi. Seine durchtrainierten Oberschenkel kamen dabei perfekt zum Einsatz und der Gesamtweltcup-Sieger hatte am Ausflug sichtlich Spass.

Martin Abgottspon

Marco Odermat wagte sich in dieser Woche für einmal auf neues Terrain. Der dreifache Gesamtsieger des Skiweltcups besuchte das America’s Cup Team von Alinghi Red Bull Racing in Barcelona und tauschte da seine Skier gegen ein Radsport-Workout der besonderen Art.

«Ich erinnere mich noch an das Alinghi Team von vor 15 Jahren. Wir Schweizer waren unglaublich stolz und jeder trug damals eine Alinghi Kappe, um das Team zu unterstütze.n»

Nur eine Woche nach der feierlichen Taufe von BoatOne, der neuesten Rennyacht von Alinghi, nutzte Odermatt die seltene Gelegenheit, als erster Aussenstehender an einer Trainingseinheit des Teams teilzunehmen. Nach einer Tour durch die Team Base und einer Sicherheitseinweisung, war es ihm vergönnt, das Boot mit dem traditionellen Läuten der Ausdock-Glocke zu verabschieden.

Der Wechsel von Schnee zu Wasser schien Odermatt sichtlich zu begeistern. «Ich erinnere mich noch an das Alinghi Team von vor 15 Jahren. Wir Schweizer waren unglaublich stolz und jeder trug damals eine Alinghi Kappe, um das Team zu unterstützen», erzählt der Skichampion. Dieses Mal stand er nicht nur am Rande, sondern mittendrin, als er als einer von vier Cyclors auf dem Boot mitwirkte.

Seine physische Stärke und Intuition kamen ihm auch beim Segeln zugute. «Marco ist eine Legende in der Schweiz, zurzeit wahrscheinlich die grösste, die wir haben. Es war eine Ehre, dass er sich für unsere Geschichte interessierte und sogar mit uns segelte», lobte Cyclor Franco Noti Odermatts Einsatz.

Auch Skipper Arnaud Psarofaghis war von Odermatts Leistung an Bord beeindruckt: «Es war grossartig, Marco als Gast zu haben. Ich konnte beobachten, wie kraftvoll er in die Pedale trat, und sah auch, wie er strahlte und sich offensichtlich an Bord sehr wohl fühlte.»

Ein besonderes Andenken

Die Segelbedingungen waren herausfordernd, doch mit 12 bis 13 Knoten Wind gelang es dem Team, das Boot zum Foilen zu bringen. Odermatt beschrieb das Erlebnis als beeindruckend: «So über das Wasser zu fliegen, fühlte sich sehr rasant an. Wir schnitten durch die Wellen und ich fühlte mich sehr wohl und sicher.»

Die Erfahrung auf dem Wasser gab Odermatt auch Einblick in die Teamdynamik und technische Finessen, die beim Segeln gefordert sind – eine Welt, die er bisher nur aus der Ferne kannte. «Wenn du hierherkommst, siehst du erst, wie gross diese Kampagne ist und wie viele Menschen auf das gleiche Ziel hinarbeiten», reflektiert er.

Der Besuch endete mit einem symbolischen Akt, als Odermatt einen Helm signierte, der nun die Wall of Fame in der Base-Lounge ziert. Für das Team war sein Besuch mehr als nur eine Ablenkung; es war eine zusätzliche Motivation, mit einer Sportlegende zusammenzuarbeiten.