Sutter: «Gab nie ein konkretes Angebot für Zeidler» FCSG-Sportchef Alain Sutter im Interview bei blue Sport. 28.10.2023

21 Punkte aus zwölf Partien, dazu sechs Siege in sechs Heimspielen. Beim FC St.Gallen läuft's. Ein Trainerwechsel käme da denkbar ungünstig. Alain Sutter nimmt Stellung zu den Bundesliga-Gerüchten um Peter Zeidler.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen FCSG-Sportchef Alain Sutter stellt im Interview mit blue Sport klar: Es gab nie ein konkretes Angebot für Trainer Peter Zeidler vom Bundesligisten Augsburg.

Die Stimmung in St.Gallen ist trotz frühem Cup-Out gut. Die Generalversammlung ist bei den Fans so beliebt, dass sie aufgrund Platzmangels in den Kybunpark verlegt werden muss.

Für die Zukunft erhofft sich Sutter aber noch mehr von der Mannschaft. Das Ziel ist ganz klar ein Platz in den europäischen Wettbewerben. Mehr anzeigen

«Seit ich hier bin, gab es noch nicht eine einzige konkrete Anfrage für Peter Zeidler», verrät FCSG-Sportchef Alain Sutter am Samstag exklusiv bei blue Sport. Waren die Gerüchte um einen Wechsel des 61-Jährigen zu Augsburg also nur heisse Luft? Vielleicht doch nicht ganz.

«Bei der Arbeit, die er in den fünfeinhalb Jahren hier geleistet hat, ist es ja normal, dass sich andere Vereine mit ihm auseinandersetzen», lenkt Sutter ein, hält aber daran fest, dass ein Wechsel nie ernsthaft Thema war. «Ich habe ein solches Vertrauensverhältnis mit ihm, dass ich weiss, dass er zu mir kommt, wenn etwas konkret werden würde. Aber er ist nie zu mir gekommen und auch kein Verein ist zu mir gekommen.»

4'000 Anmeldungen zur Generalversammlung

Unter dem schwäbischen Taktiker weht beim FCSG seit Jahren konstant Aufwind. Die ganze Region fiebert mit dem Fussballklub mit, so gut wie jedes Heimspiel ist ausverkauft. «Es ist ein Zeichen, wie nahe die Zuschauer am Verein sind. Wir erleben das bei jedem Heimspiel», so Sutter vor dem Spiel gegen GC am Samstag. «Auch heute ist das Stadion bis auf den Gästesektor voll.»

Für die anstehende Generalversammlung haben sich in St.Gallen 4'000 Personen angemeldet. Diese findet nun aufgrund von Platzmangel im Kybunpark anstelle der geplanten OLMA-Halle statt. «So eine GV ist ja wirklich kein Spektakel und trotzdem kommen so viele Leute», staunt der FCSG-Sportchef und windet der Führungsetage des Klubs dafür ein Kränzchen. «Das zeigt diese Verbundenheit und auch das Vertrauen, dass die Leute in die Führung haben. Das ist eine grosse Errungenschaft unseres Verwaltungsrats, und der Arbeit, die sie in diesen sechs Jahren hier gemacht haben.»

«Müssen besser werden!»

Rundum zufrieden ist Sutter mit der aktuellen Situation aber nicht. Vor allem sportlich sieht er durchaus noch Luft nach oben. «Es ist ganz einfach: Wir müssen besser werden!», stellt der 55-Jährige klar. «Wenn wir die gemeinsam gesetzten Ziele erreichen wollen, dann ist es ganz klar, dass wir eine Schippe drauflegen müssen.»

Das Ziel in St.Gallen ist klar formuliert. Nach dem frühen und enttäuschenden Cup-Out wollen die Espen einen Platz im europäischen Wettbewerb. Das war bereits Anfang Saison das erklärte Ziel. «Wir haben jetzt gegen jeden Gegner gespielt und gesehen, dass wir konkurrenzfähig sind. Wir können gegen jeden Gegner mithalten. Aber wir haben auch gesehen, dass wir gegen jeden Gegner verlieren können, wenn wir es nicht gut machen. Wir müssen deshalb in allen Phasen des Spiels besser werden, ob offensiv oder defensiv.»

Nach der klaren Ansage Sutters fahren die St.Galler am Samstag einen ebenso klaren und verdienten 3:1-Sieg gegen die Zürcher Grasshoppers ein. Die Ostschweizer stehen damit nach zwölf Partien auf dem dritten Platz und sind voll auf Kurs. Als Nächstes geht es für den FCSG am 5. November gegen Lausanne-Ouchy.