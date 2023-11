Berichten zufolge sollen die Grasshoppers zum Verkauf stehen. Bild: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Über das Wochenende kursierten Gerüchte, dass der Los Angeles FC via Investor Ahmet Schaefer die Kontrolle beim Grasshopper Club Zürich übernehmen will. Jetzt stellt Schaefer gegenüber blue News klar: Alles erfunden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Laut Gerüchten soll der MLS-Klub Los Angeles FC an einer Übernahme der Hoppers interessiert sein. Wie der «Tages-Anzeiger» am Samstag schreibt, hätten die Amerikaner den Zürcher Investor Ahmet Schaefer damit beauftragt.

Schaefer selbst dementiert die Gerüchte. Das bestätigt der Gründer von «Core Sports Capital» blue News exklusiv. Mehr anzeigen

Seit April sollen die chinesischen Besitzer die Suche nach möglichen Interessenten für den Grasshopper-Club Zürich intensiviert haben. Bisher ohne Erfolg. Vor rund einer Woche aber schrieb das amerikanische Finanzportal «Bloomberg», dass sich ein Klub aus der Major League Soccer für eine Übernahme interessiere. Der Kauf für einen angeblichen Preis von rund 10 Millionen Franken solle gar vor dem Abschluss stehen.

Beim Interessenten soll es sich um den Los Angeles FC handeln, der dank seiner milliardenschweren Besitzer zweifellos über die notwendigen finanziellen Mittel verfügt. Dazu gehört etwa Bennett Rosenthal, dessen Finanzfirma heutzutage mehr als 340 Milliarden Dollar verwaltet.

Rosenthal ist aber nur einer von insgesamt 26 Besitzern, zu denen auch Basketball-Legende Magic Johnson gehört. Auch die einstige Fussballerin Mia Hamm oder Schauspieler Will Ferrell gehören zum illustren Kreis. Und viele mehr.

Übernahme via «Core Sports Capital»?

Erst seit 2018 ist der LAFC Teil der Meisterschaft in Nordamerika. Dennoch gilt er mittlerweile schon als wertvollster Klub der MLS, nachdem er 2022 erstmals Meister wurde. Seit März dieses Jahres arbeitet man zudem mit dem FC Bayern zusammen, um in der Förderung von Nachwuchsspielern gemeinsame Sache zu machen. Sucht sich der Klub nun auch den Schweizer Rekordmeister für eine Zusammenarbeit aus?

Wie der «Tages-Anzeiger» am Samstag schrieb, soll der LAFC das Management von GC an Ahmet Schaefer übertragen. Schaefer gründete die Fussball-Investmentfirma «Core Sports Capital» und ist seit 2019 Besitzer und Präsident des französischen Klubs Clermont Foot. Bei Austria Lustenau gehören ihm 25 Prozent, seit einem Jahr besitzt er zudem auch 33 Prozent des FC Biel.

Ausserdem arbeitet der einstige FIFA-Mitarbeiter mit einer Akademie in Südafrika zusammen, bald soll eine in New York hinzukommen. Durch sein breites Netzwerk solle Schaefer nun auch der starke Mann bei den Hoppers werden.

«Dies stimmt schlichtweg nicht»

Doch der Investor dementiert die aufgekommenen Gerüchte gegenüber blue News eindeutig. «Es ist definitiv frei erfunden, dass ich über meine Gruppe GC managen bzw. ich mich finanziell beteiligen würde. Dies stimmt schlichtweg nicht», sagt Schaefer exklusiv zu blue News.

Und weiter: «Wie die Öffentlichkeit weiss, haben wir mit dem FC Biel-Bienne ein spannendes und zukunftsträchtiges Projekt in der Schweiz, worauf wir stolz sind und uns mit Herzblut täglich engagieren.»

Von GC gibt es zu den Gerüchten keine Stellungnahme. Es scheint aber, als wären die Berichte rund um die mögliche Übernahme des Rekordmeisters einmal mehr verfrüht. Oder wie es GC-Präsident Matt Jackson bereits Mitte September formulierte: «Seit ich hier bin, wurden wir bereits achtmal verkauft. Das wurde berichtet.»