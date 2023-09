GC-Präsident Jackson scherzt: «Seit ich hier bin, wurde wir bereits achtmal verkauft» An einer Pressekonferenz spricht GC-Präsident Matt Jackson über die Rolle der chinesischen Investoren. 21.09.2023

GC-Präsident Matt Jackson spricht an einer Pressekonferenz über die schwierige Situation, in der sich der Rekordmeister derzeit befindet. Die Kritik an den chinesischen Investoren kann der Engländer nicht nachvollziehen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem schwachen Saisonstart stellen sich GC-Präsident Matt Jackson und Sportchef Bernt Haas an einer Pressekonferenz den Fragen der Journalisten.

Präsident Jackson spricht über die fehlende Scouting-Abteilung und legt ein gutes Wort für die chinesischen Investoren ein.

Zudem lobt Jackson den neuen Trainer Bruno Berner, indem er zugibt: «Er war mutig genug für uns ins Feuer zu laufen.» Mehr anzeigen

Erst über zwei Monate nach Amtsübernahme hat der neue GC-Präsident Matt Jackson in Form einer Pressekonferenz seinen ersten öffentlichen Auftritt. Denn wie der 51-Jährige selbst sagt, hat er schon in seinen ersten Wochen in seiner neuen Rolle enorm viel um die Ohren.

Vor allem die Zusammenstellung des Kaders für die angebrochene Saison nimmt viel Aufwand in Anspruch, wobei auch der Präsident diesbezüglich Aufgaben zu übernehmen hat. «Wir haben keine Ressourcen für das Scouting», verrät Jackson und spricht von einer Situation, «die wir nicht beeinflussen können».

Und so habe man jeden kleinen Hinweis für die Kaderzusammenstellung zu nutzen versucht. «Jedes bisschen Wissen, jeden weltweiten Kontakt, den wir als Referenz haben», macht der GC-Präsident klar. «Das ist der Grund für die langen Nächte.»

Eine Million Franken Lohnkosten gespart

Immerhin aus finanzieller Sicht zahlen sich die Überstunden aus. «In diesem Sommer haben wir eine Million Franken Lohnkosten eingespart im Vergleich zum letzten Jahr. Wir haben einen Gewinn von 1,7 Millionen Franken erwirtschaftet. Das soll der Stiftung ein wenig mehr Vertrauen in die Art und Weise geben, wie wir unseren Fussballclub führen», erklärt Jackson. Er fügt an: «Das macht uns nachhaltig, aber es setzt diesen Mann neben mir (Bruno Berner, Anm. d. Red.) unter Druck. Das hasse ich.»

Entsprechend dankbar ist der Engländer dem GC-Coach. «Er war mutig genug für uns ins Feuer zu laufen», schätzt Jackson und macht auch bezüglich der chinesischen Investoren klar: «Zu sagen, dass unsere Eigentümer sich nicht für diesen Verein engagieren, ist offen gesagt lächerlich.»

Und weiter: «Sie haben investiert, um uns in der Super League zu halten, um eine Pandemie zu überstehen und trotzdem scheinen sie immer noch dafür kritisiert zu werden», spricht Jackson die oft negative Berichterstattung an und scherzt: «Seit ich hier bin, wurden wir bereits achtmal verkauft. Das wurde berichtet.»