Mit grosser Wahrscheinlichkeit fällt am Dienstagabend die Entscheidung über den direkten Absteiger aus der Super League. In der drittletzten Runde tritt Schlusslicht Lausanne-Ouchy beim FC Basel an.

Nur bei einem Sieg im St. Jakob-Park und einer gleichzeitigen Heimniederlage der Grasshoppers gegen Yverdon dürfen die Waadtländer zumindest vier weitere Tage auf den Verbleib in der obersten Spielklasse hoffen. GC, das auf dem Barrage-Platz liegt, hat nach 35 Runden acht Punkte Vorsprung auf Stade Lausanne-Ouchy, das erst vor Jahresfrist in die Super League aufgestiegen ist.

blue Sport überträgt alle Spiele der Super League live. Anpfiff in Basel und Zürich ist jeweils um 20.30 Uhr.

