«Nein!» – Bo Henriksen verweigert Vertragsgespräche

Wie steht's um ihre Zukunft, Bo Henriksen? Muss sich der FC Zürich bald von seinem Erfolgstrainer Bo Henriksen verabschieden? Der Vertrag des Dänen läuft Ende Saison aus. Über seine Zukunft will der Coach nicht sprechen. 08.10.2023

Der FC Zürich schwebt auf Wolke sieben. Mit einem 3:2 über Winterthur behauptet sich der FCZ an der Tabellenspitze. Doch müssen sich die Zürcher bald von ihrem Erfolgstrainer Bo Henriksen verabschieden?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In seinem ersten Jahr in Zürich hat Bo Henriksen den FCZ vom Tabellenende an die Tabellenspitze geführt.

Sein Vertrag läuft Ende Saison aus. Im Sommer machten Gerüchte die Runde machten, wonach Henriksen den FCZ 2024 verlassen wolle.

Der neue Sportchef Milos Malenovic kündigte an, dass die Trainersituation bald geklärt werden soll. Henriksen hat aber nicht vor, in den nächsten Tagen über seine Zukunft zu sprechen.

Am kommenden Dienstag ist es exakt ein Jahr her, als Bo Henriksen als neuer Trainer beim FC Zürich vorgestellt wurde. Der damals amtierende Meister lag zu diesem Zeitpunkt am Boden, war Letzter. Mit Henriksen kam die Wende. Der Däne führte den FCZ sicher zum Klassenerhalt – und nun in der neuen Saison nach dem ersten Saisonviertel an die Tabellenspitze.

Die ersten Fans träumen wohl schon wieder vom Meistertitel, derweil geistert im Klub aber auch die Angst herum, ob Erfolgscoach Henriksen den Klub bald verlassen wird. Ende Juli berichtete die dänische Zeitung «B.T.», Henriksen habe der FCZ-Vereinsführung mitgeteilt, dass er seinen 2024 auslaufenden Vertrag nicht verlängern möchte.

Henriksen selbst wollte das nicht bestätigen. «Ich habe einen guten Dialog mit der Vereinsführung. Das halten wir natürlich intern. Ich bin froh, in Zürich zu sein, und dann kann ich mich auf den Vertrag beziehen, den ich habe», wurde der FCZ-Coach zitiert. Auf die Frage, ob er bestätigen könne, dass er Zürich im Sommer verlassen wird, antwortete Henriksen: «Kein Kommentar.»

Keine Vertragsgespräche in der Nati-Pause

Auch zwei Monate später will der 48-Jährige nicht mehr preisgeben. Auf die Frage von blue Sport, ob er in der Nati-Pause mit dem Sportchef zusammensitzen und seine Zukunft besprechen wird, antwortet Henriksen mit nur einem Wort: «Nein.»

Dabei hatte der neue FCZ-Sportchef Milos Malenovic am letzten Montag bei seiner Vorstellung gesagt, dass «Gespräche rasch stattfinden werden, um die Zukunft des Trainers zu klären». Bo Henriksen sieht das offenbar anders. blue Sport hätte vor dem Winterthur-Spiel gerne mit Malenovic über die Trainer-Thematik gesprochen, der FCZ sagte aber ab.