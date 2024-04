Ural und Romano verlassen den FCZ

Murat Ural verlässt den FC Zürich. Keystone

Vor einer Woche gab der FC Zürich bekannt, dass man mit Ricardo Moniz als neuen Trainer in die Meisterrunde geht und das Co-Cheftrainer-Duo Murat Ural und Umberto Romano ersetzt wird. Jetzt ist klar: Ural und Romano werden den Klub verlassen.

Jan Arnet Jan Arnet

Letzte Woche hiess es noch, Ural und Romano verfügen über laufende Verträge, werden aber nicht mehr für die erste Mannschaft zuständig sein. Heute Montag teilt der FCZ mit, dass das Ex-Co-Cheftrainer-Duo den Klub verlassen wird.

«Eine Rückkehr in den Nachwuchsbereich war kein Thema, deshalb wurden die Verträge in der Zwischenzeit einvernehmlich aufgelöst bzw. nicht verlängert», schreiben die Zürcher in einer Medienmitteilung.

Ausserdem teilt der FCZ mit, dass der Trainerstab um Interimscoach Ricardo Moniz mit Dorjee Tsawa als Assistent ergänzt wird. Tsawa war schon im Nachwuchs des Klubs tätig und Cheftrainer der FCZ Frauen. Seit Oktober 2022 war er Leiter der Athletiktrainings in der Academy des FCZ.