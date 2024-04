Ricardo Moniz wird neuer Trainer des FC Zürich. IMAGO/Pixsell

Der FC Zürich reagiert auf den Rückschlag im Rennen um die Europacup-Plätze am Sonntag mit dem 0:1 gegen St. Gallen mit einer weiteren personellen Veränderung auf dem Trainerposten. U21-Trainer Ricardo Moniz wird befördert.

Redaktion blue Sport Sandro Zappella

Für die bisherigen ad interim eingesetzten Co-Trainer Murat Ural und Umberto Romano steigt Moniz vom in der Promotion League spielenden Nachwuchsteam in die 1. Mannschaft auf, wie der FC Zürich mitteilte. Ural und Romano bleiben mit laufenden Verträgen im Klub, werden aber nicht mehr für das Super-League-Team zuständig sein.

Der 59-jährige Niederländer Moniz war als Ausbildner schon bei diversen Klubs angestellt, auch als Trainer hat er viel internationale Erfahrung gesammelt, unter anderem in Salzburg, bei PSV Eindhoven oder Ferencvaros Budapest. Er wird vom ehemaligen Schweizer Nationalstürmer Johan Vonlanthen assistiert. Wie seine Vorgänger wird er als Interimstrainer fungieren, also im Normalfall bis Ende Saison.

𝐍𝐞𝐮𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐈𝐦𝐩𝐮𝐥𝐬𝐞



Ab sofort wird U21-Trainer Ricardo Moniz bis Saisonende ad interim Cheftrainer der ersten Mannschaft. Assistiert wird er von Johan Vonlanthen.



👉🏼 https://t.co/xRIYAZhcj6#fcz #NieUsenandGah pic.twitter.com/Q3OSWmcRVv — FC Zürich (@fc_zuerich) April 22, 2024

Europacup als Ziel

Der Auftrag an Moniz ist klar: Er soll in der in knapp zwei Wochen beginnenden und fünf Runden dauernden Meisterrunde den Abwärtstrend der letzten Wochen stoppen. Das Ziel ist das Erreichen eines Europacup-Platzes. Dafür muss der FCZ den zwei Punkte entfernten 4. Platz erreichen, unter Umständen reicht auch der 5. Rang. In die Meisterrunde startet die Mannschaft am übernächsten Wochenende beim Debüt von Moniz mit dem Heimspiel gegen die Young Boys.

Ein bisher schwieriges 2024

Ural und Romano hatten Mitte Februar das Traineramt von Bo Henriksen übernommen, nachdem dieser nach Mainz gewechselt hatte. Die Bilanz des Duos ist mit drei Siegen, drei Unentschieden und vier Niederlagen in zehn Ligapartien negativ. Zudem scheiterte der FC Zürich Ende Februar mit Ural und Romano an der Seitenlinie im Cup-Viertelfinal an Winterthur.

Der von Präsident Ancillo Canepa im Communiqué angesprochene Abwärtstrend des einstigen Meisterkandidaten hatte allerdings bereits unter Henriksen begonnen. Seit dem 3:1 gegen die Young Boys Ende November hat der FCZ nur vier von 19 Spielen gewonnen.