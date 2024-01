Wie weiter bei den Grasshoppers? Keystone

Die Grasshoppers laden am Mittwochabend um 19.00 Uhr zu einer Pressekonferenz. «Um eine bedeutende Neuankündigung zu präsentieren», wie der Klub bekannt gibt. Es dürfte sich dabei um den Verkauf des Klubs handeln.

Verschiedene Schweizer Medien berichteten in den letzten Tagen und Wochen, dass der Verkauf des Klubs kurz bevorstehe. Dass die chinesischen Investoren GC verkaufen wollen, ist schon länger bekannt. Am heutigen Mittwoch könnte es so weit sein: Die Grasshoppers laden zu einer Pressekonferenz ein.

Als potenzieller Käufer wurde immer wieder MLS-Klub Los Angeles FC genannt. Steigen nach den Chinesen jetzt die Amerikaner bei GC ein? Wir werden es ab 19.00 Uhr erfahren. Bei blue News kannst du die Pressekonferenz live im Stream und Ticker mitverfolgen.