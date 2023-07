Beloko trifft nur die Latte

und herzlich willkommen zum Spiel zwischen dem FC Luzern und Stade Lausanne-Ouchy in der 2. Runde der Super League. Sowohl der FCL als auch SLO starteten mit einer Enttäuschung in die Saison – Luzern kam in Winterthur nicht über ein 0:0 hinaus und Lausanne-Ouchy verlor gegen Lugano 0:3.

Der FCL konnte am Donnerstag das Hinspiel in der Conference-League-Quali bei Djurgarden (Schweden) aber 2:1 gewinnen und kann so mit viel Selbstvertrauen ins erste Heimspiel der Saison gehen. Werden die Innerschweizer ihrer Favoritenrolle gerecht? Hier bist du im Video-Ticker live mit dabei.