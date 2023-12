Wicky über Vertragssituation: «Werden im Frühling miteinander sprechen» Raphael Wicky hat YB zum Double und in die Champions League geführt, sein Vertrag läuft aber im Sommer 2024 aus. Vor dem Spiel gegen Servette spricht Wicky mit blue Sport über seine Vertragssituation. 03.12.2023

Vor dem Spitzenkampf gegen Servette spricht YB-Coach Raphael Wicky mit blue Sport über seinen im Sommer 2024 auslaufenden Vertrag. Noch bereitet dem 46-Jährigen seine ungeklärte Zukunft keine Sorgen.

Die Young Boys überwintern europäisch. Das Team von Trainer Raphael Wicky hat am Dienstag den «Final» gegen Roter Stern Belgrad im Wankdorf 2:0 gewonnen und beendet die Gruppe G in der Champions League auf dem 3. Platz. Damit geht die Reise im kommenden Jahr in der Europa League weiter.

«Es ist einfach eine grosse Leistung der Mannschaft. Da darf man stolz sein, wenn man eine Gruppenphase der Champions League übersteht. Das ist nicht etwas Selbstverständliches, das ist klar», so Wicky. Und weiter: «Das müssen wir geniessen. Das ist wichtig für jeden Spieler individuell, für den Verein, für den Schweizer Fussball.»

Wie geht es mit Raphael Wicky weiter?

Es sind natürlich auch starke Argumente für eine Vertragsverlängerung, zumal Wicky letzte Saison YB zum Meistertitel und zum Triumph im Cup geführt hat und auch in dieser Saison noch in allen Wettbewerben mitmischt. Der Walliser hat mit den Bernern bislang alle Ziele erreicht.

Da stellt sich natürlich die Frage, welche Gedanken er bezüglich seiner ungeklärten Zukunft hat? «Ich habe einen Vertrag bis Sommer 2024», so Wicky zu blue Sport. Er tausche sich täglich mit YB-Sportchef Steve von Bergen aus. Der Fokus liege aktuell aber ganz klar auf den letzten Spielen bis zur Winterpause, das seien alles wichtige Aufgaben.

Zu seinem auslaufenden Vertrag sagt er: «Wir wissen auch, dass wir dann irgendwann im Frühling zusammensitzen und die Zukunft miteinander besprechen müssen. Aber es ist so, dass ich diesbezüglich relativ entspannt bin und der Verein ist es auch. Also ich glaube, das muss man jetzt einfach mal betonen.» Die Frage nach seiner Zukunft sei ihm ja zuletzt häufig gestellt worden, aber «jetzt kann man mal die Seite umdrehen und sich auf die Arbeit konzentrieren». Und dann sagt Wicky noch einmal: «Aber wir sind auf beiden Seiten recht entspannt.»

Ein Trainer, der sich Sorgen um seine Zukunft macht, klingt anders. Aber vielleicht ist es ja gerade andersrum und Wicky sieht seine Zukunft gar nicht in Bern. Denn Angebote aus dem Ausland wird es mit Sicherheit geben, so wie einst bei Adi Hütter oder Gerardo Seoane. Erfolgreiche YB-Trainer sind schliesslich auch im Ausland beliebt …