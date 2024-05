Waren rund ein Jahr lang ein Paar: Paula Badosa und Stefanos Tsitsipas. IMAGO/USA TODAY Network

«Tsitsidosa» nimmt ein Ende. Die Tennis-Profis Stefanos Tsitsipas und Paula Badosa verkündeten am Sonntag ihre Trennung.

lih Linus Hämmerli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Tennis-Profis Stefanos Tsitsipas und Paula Badosa haben sich am Sonntag öffentlich getrennt.

Wir haben eine Reise voller Liebe und Lernen geteilt», schreibt Badosa auf Instagram. Mehr anzeigen

Stefanos Tsitsipas (ATP 8) und Paula Badosa (WTA 126) gehen getrennte Wege. «Nach reiflicher Überlegung und vielen tollen gemeinsamen Momenten haben Stefanos und ich entschieden, uns einvernehmlich zu trennen. Wir haben eine Reise voller Liebe und Lernen geteilt», schreibt Badosa am Sonntag auf Instagram.

Der 25-jährige Grieche und die 26-jährige Spanierin waren rund ein Jahr offiziell in einer Beziehung. Im Juni 2023 schwärmte Tsitsipas bei «Eurosport» von seiner Partnerin: «Ich habe so eine Verbindung bisher mit niemandem gespürt. (...) Ich war unheimlich interessiert an ihrem Verstand. Natürlich gibt es eine Anziehung. Aber es herrscht einfach eine Verbindung von zwei Seelen. Es ist ein Verliebtsein in den Geist. Das ist äusserst selten.»

Über die Beweggründe der Trennung ist nichts bekannt. Beide würden nun in ein «neues Kapitel» ihres Lebens eintreten und sich gegenseitig das Beste wünschen. Auf Instagram gewährten die beiden Tennisprofis mit einem gemeinsamen Account Einblicke in ihre Beziehung. Der Kanal «Tsitsidosa» war am Montag nicht mehr abrufbar.

Mehr Videos aus dem Sport-Ressort