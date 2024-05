Kilde präsentiert seine Wampe und die Fans lachen sich kaputt

Die frisch verlobten Turteltauben Mikaela Shiffrin und Aleksander Kilde haben in den Sommerferien ihren Spass. Und auch die Fans kommen bei solchen Bildern nicht zu kurz.

Nach einer fordernden Saison gönnt sich das verlobte Ski-Traumpaar Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde eine wohlverdiente Auszeit. Dabei lassen die beiden ihre Fans mit zahlreichen Fotos an den Ferien teilhaben. Mal geht es an den Strand, ins Wasser oder auch einfach bequem in den Liegestuhl.

Dort bat Shiffrin ihren Liebsten dann «ganz normal zu posieren». Kilde nahm diese Aufforderung zum Anlass, seinen Bauch so weit wie nur möglich rauszudrücken. Geschmückt wird die pralle Wampe von einem Cocktail. «Das wäre eine witzige Schwangerschafts-Bekanntgabe gewesen», kommentiert ein Fan. Ein anderer ist glücklich, dass er nicht allein ist mit einem solchen «Prachts-Bierbauch». Viele Fans müssen bei dem Anblick einfach nur lachen.

Kilde arbeitet hart für sein Comeback

Wo genau das Paar seinen Urlaub verbringt, bleibt ein Geheimnis. Vor fünf Wochen verlobten sich Shiffrin und Kilde in Innsbruck. Bis zur Hochzeit wird es aber noch eine Weile dauern, wie Kilde in einem Interview verriet.

Die vergangene Saison war für beide Athleten von Verletzungen geprägt. Mikaela Shiffrin zog sich in Cortina nur leichte Blessuren zu, während Kilde nach einem schweren Sturz in Wengen sogar um seine Karriere bangen musste. Der Norweger arbeitet jedoch seitdem unermüdlich an seinem Comeback und zeigt sich optimistisch, nächste Saison wieder angreifen zu können.