Hubert Hurkacz steht neu im Teilnehmerfeld des Swiss Open in Gstaad Keystone

Das Swiss Open in Gstaad kann weitere Teilnehmer vermelden. Darunter ist mit dem Polen Hubert Hurkacz (ATP 9) auch ein Top-10-Spieler.

SDA

Wie der bereits vor einem Monat bestätigte Stefanos Tsitsipas (ATP 7) bestreitet auch Hurkacz das Turnier im Berner Oberland erstmals. An die Schweiz hat der 27-Jährige gute Erinnerungen: Im letzten Jahr nahm die aktuelle Weltnummer 9 in Basel teil und stiess dort bis in den Final vor.

Ebenfalls neu zum Teilnehmerfeld hinzugekommen ist der Deutsche Jan-Lennard Struff (ATP 24), der am Sonntag in München sein erstes Turnier auf der ATP Tour gewann. Zudem schlägt mit Tommy Paul (ATP 16) erstmals seit Hugo Armando 2005 wieder ein Amerikaner am Turnier in Gstaad auf.

Bereits bekannt sind die Aushängeschilder Alex de Minaur (ATP 11), der zweifache Swiss-Indoors-Sieger Félix Auger-Aliassime (ATP 35) sowie die Schweizer Trümpfe Stan Wawrinka (ATP 87) und Dominic Stricker (ATP 121). Das Sandplatz-Turnier wird vom 13. bis 27. Juli unmittelbar vor den Olympischen Spielen in Paris ausgetragen.

sda