Armand Duplantis demonstriert in China seine bestechende Frühform mit einem Sprung über die Weltrekordhöhe von 6,24 Meter.

Armand Duplantis lanciert die Olympiasaison der Leichtathleten mit einem Weltrekord. Mujinga und Ditaji Kambundji laufen beim Diamond-League-Auftakt im chinesischen Xiamen auf die Plätze 6 und 7.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Stabhochspringer Armand Duplantis knackt seinen eigenen Weltrekord um einen Zentimeter. Beim Diamond-League-Auftakt in Xiamen (China) springt der Schwede über 6,24 Meter.

Die Sprinterinnen Mujinga und Ditaji Kambundji standen ebenfalls im Einsatz. Erstere sprintete über 200 Meter auf Rang 6 (23,39 Sekundem), ihre jüngere Schwester über 100 Meter auf Rang 8 (12,70 Sekunden). Mehr anzeigen

Der schwedische Stabhochspringer Duplantis übersprang 6,24 Meter und verbesserte damit die eigene Bestmarke, die er im September 2023 aufgestellt hatte, um einen Zentimeter. Mujinga Kambundji lief die 200 Meter in 23,39 Sekunden, ihre zehn Jahre jüngere Schwester die 100 Meter Hürden in 12,70 Sekunden

Vor allem Mujinga Kambundji, 2019 WM-Dritte und 2022 Europameisterin über ihre längere Distanz, ging es beim Auftakt in die Olympia-Saison vorsichtig an. Auf die Top 3 büsste die 31-jährige Bernerin fast vier Zehntel ein, von ihrer eigenen Bestzeit (22,05) war sie mehr als 1,3 Sekunden entfernt. Es gewann die Australierin Torrie Lewis in 22,96 s vor Sha'Carri Richardson und Tamara Clark sowie zwei weiteren Amerikanerinnen.

Ditaji Kambundji hätte nahe an ihren Schweizer Rekord aus dem Vorjahr von 12,47 Sekunden herankommen müssen, um es auf das Podest zu schaffen. Die Französin Cyréna Samba-Mayela, die einen Landesrekord aufstellte, belegte den 3. Platz mit 12,55 s. Den Sieg holte sich in 12,45 s die Puerto-Ricanerin Jasmine Camacho-Quinn vor Devynne Charlton von den Bahamas.

