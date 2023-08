Bei Browsern wie Google Chrome gibt es vielfach in Erweiterungen versteckte Schadsoftware. Bild: Keystone

Browser-Erweiterungen sind oft Einfallstor für Schadsoftware. Chrome verbessert nun den Schutz davor.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bisher war Nutzer*innen arglos, falls in ihren Chrome-Erweiterungen Malware versteckt war.

Ab der nächsten Version werden sie allerdings mit einem Sicherheitscheck gewarnt.

Mit einem kleinen Trick lässt sich der Schutz bereits jetzt aktivieren. Mehr anzeigen

Nutzer*innen des Google-Browsers Chrome werden zukünftig gewarnt, falls eine bei ihnen installierte Erweiterung aus dem Chrome Web Store entfernt wurde. Denn häufig erfolgt diese Entfernung, weil in der Erweiterung Malware entdeckt.

Bisher blieben Nutzer*innen völlig arglos, dass sich in ihren Browser Schadsoftware eingeschmuggelt hat. Bösartige Browser-Erweiterungen sind ein grosses Problem, da sie Angreifer*innen erlauben, viele sensiblen Daten abzufangen.

Schutz bereits jetzt nutzen

Bald wird sich das ändern. Ein neuer Sicherheitscheck wird Nutzer*innen nun proaktiv informieren, sobald Malware bei einer Erweiterung entdeckt wird. Dieser Check ist ab der nächsten Chrome-Version 117 standardmässig aktiv, lässt sich allerdings bereits mit einem kleinen Trick im derzeit aktuellen Chrome 116 nutzen.

Dazu musst du «chrome://flags/#safety-check-extensions» in die Adresszeile eingeben und Enter drücken. Nun wird «Extensions Module in Safety Check» gelb hervorgehoben. Im daneben stehenden Drop-down-Menü lässt sich der Sicherheitscheck dann durch «enabled» einschalten. Nach einem Neustart des Browsers in dieser dann in den Einstellungen unter «Datenschutz und Sicherheit» zu finden.