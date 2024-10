Tesla hat getrickst: Musks «Optimus»-Roboter wurden von Menschen gesteuert Der Beschiss ist aufgeflogen: Die «Optimus»-Roboter von Tesla zapften Getränke, tanzten, unterhielten sich mit Gästen und zogen vergangener Woche grosse Aufmerksamkeit auf sich – doch es war alles nur Show. 15.10.2024

Stéphanie Süess

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Tesla stellte vergangene Woche in den Hollywood-Studios von Warner Bros die «Optimus»-Roboter vor.

Die «Optimus»-Roboter unterhielten sich mit den Gästen – mit unterschiedlichen Stimmen – und zogen die volle Aufmerksamkeit auf sich.

Sie sollen in Zukunft auch Jobs wie beispielsweise das Babysitten übernehmen können.

Doch die Roboter handelten an der Show nicht autonom, sondern wurden von Tesla-Mitarbeitern gesteuert. Mehr anzeigen

Vergangene Woche wurde an der grossen Tesla-Show in den Hollywood-Studios von Warner Bros die «Optimus»-Roboter vorgestellt. Sie zapften Getränke, spielten «Schere, Stein, Papier» und unterhielten sich mit den Gästen.

Doch jetzt kam raus: Das war alles nur eine Show. Die Roboter handelten nicht autonom, sondern wurden von Tesla-Mitarbeitern gesteuert.

Was bei den zahlreichen Besucher-Videos aufgefallen ist: Die Roboter hatten mit extrem unterschiedlichen Stimmen gesprochen und immer sofort geantwortet. Das legte den Schluss nahe, dass sie tatsächlich aus der Ferne gesteuert wurden.

Ein Tesla-Analyst der Investmentbank Morgan Stanley schrieb nach dem Event: «Wir gehen davon aus, dass diese Roboter nicht völlig autonom arbeiteten, sondern sich auf menschliches Eingreifen verliessen.»

Hingegen sagte der grösste Tech-Youtuber der Welt: «Die Tesla-Mitarbeiter haben auch vor Ort auf Nachfrage verheimlicht, dass die Roboter gesteuert wurden.»

Ob also die «Optimus»-Roboter in Zukunft auf Kinder aufpassen können und sollen, steht noch in den Sternen.

