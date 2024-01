Die Facebook-App bekommt einen «Link-Verlauf». Imago

Der «Link-Verlauf» ist die neuste Methode, mit der Facebook dich bei deinen Aktivitäten im Netz verfolgt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein neuer Link-Verlauf zeigt bei Facebook an, welche Links du aufgerufen hast.

Diese Daten will Betreiberin Meta auch für Werbezwecke nutzen.

Die Verfolgung der Nutzeraktivitäten ist aber natürlich nichts Neues bei Facebook. Mehr anzeigen

Facebook- und Instagram-Betreiberin Meta hat ein neues «Feature» vorgestellt. «Verliere nie mehr einen Link», ist das Versprechen des «Link-Verlaufs». Hierbei wird in einer Übersicht dreissig Tage lang angezeigt, welche externe Links du in der Social-Media-App aufgerufen hast.

Meta schreibt, dass es diese Daten auch für Werbezwecke verwenden werde. Die Funktion soll nach und nach weltweit verfügbar sein, wie «Gizmodo» berichtet. Nutzer*innen können dann auswählen, ob der Link-Verlauf bei ihnen aktiviert wird, standardmässig soll dies der Fall sein.

Verfolgung ist nichts Neues

Meta hat auch bisher bereits verfolgt, welche Links Nutzer*innen in ihren Apps aufrufen. Mittels Cookies und sogenannter Tracking-Pixel wusste Meta vielfach auch, was du auf Websites von Dritten treibst und konnte so besonders zielgerichtete Werbung ausspielen.

Die Einführung eines einsehbaren Link-Verlaufes dürfte daher vor allem dazu dienen, Meta zu mehr Rechtssicherheit zu verhelfen, da nun die Nutzer*innen explizit um Einverständnis gebeten wurden. Denn die bisherige Datensammelpraxis von Meta hat bekanntermassen vielfach zu Ärger mit den Aufsichtsbehörden geführt.