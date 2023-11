Spot ist einer der Roboter von Boston Dynamics. Imago

Der Roboterhersteller Boston Dynamics will an der Limmat sein erstes Forschungszentrum in Europa eröffnen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Roboterhersteller Boston Dynamics hat auch ein eigenes Forschungszentrum.

Die erste Dependance in Europa wird nächstes Jahr in Zürich eröffnet.

Dort sollen die «agilen und intelligenten» Roboter der Zukunft entwickelt werden. Mehr anzeigen

Das Boston Dynamics AI Institute will Anfang 2024 einen Standort in Zürich eröffnen, wie das Forschungszentrum mitteilte. Er werde das erste Büro in Europa sein und soll sich mit der Entwicklung «agiler und intelligenter» Roboter beschäftigen, die in allen Umgebungen auf der Erde eingesetzt werden können.

Boston Dynamics ist die wohl bekannteste Roboterfirma der Welt. Vor allem mit viralen Videos ihrer Roboter in Aktion erzeugte die Firma Aufmerksamkeit. Die Boston Dynamics-Roboter haben beispielsweise schon in Singapur die Corona-Regeln durchgesetzt.

Tochter von Hyundai

Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und gehörte lange zu Google. 2021 wurde es dann vom Autohersteller Hyundai aufgekauft. 2022 wurde das Forschungszentrum etabliert, dessen Direktor Marc Raibert ist, der ursprüngliche Gründer von Boston Dynamics.

Derzeit hat das AI Institute seinen Sitz in Cambridge, Massachusetts, der Heimat der Harvard University und des Massachusetts Institute of Technology. Rund 150 Mitarbeiter*innen sind dort beschäftigt. Wie gross der Zürcher Standort werden soll, wurde nicht bekannt gegeben. Es werden allerdings bereits Wissenschaftler*innen gesucht.