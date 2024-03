So beobachtest du an Ostern den Teufelskometen

So sieht der Teufelskomet bei wirklich guter Sicht aus. Imago

Nach knapp siebzig Jahren Pause stattet uns der Teufelskomet wieder einen Besuch ab. Mit etwas Glück ist dieser zu Ostern sogar mit blossem Auge zu sehen.

Dirk Jacquemien Dirk Jacquemien

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Teufelskomet 12P/Pons-Brooks ist auf dem Weg zur Erde.

Über Ostern gibt es mit etwas Glück gute Gelegenheiten ihn zu erblicken.

Das zu verpassen, wäre ärgerlich, denn der nächste Besuch ist erst 2095. Mehr anzeigen

Der Komet 12P/Pons-Brooks, besser bekannt als der «Teufelskomet», ist mal wieder auf dem Weg zur Erde. Alle 71,3 Jahre stattet er uns einen Besuch ab. Zuletzt schaute er 1954 vorbei, die nächste Visite wird 2095 stattfinden.

12P/Pons–Brooks wurde 1812 zuerst vom französischen Astronomen Jean-Louis Pons entdeckt. Eine erneute Sichtung durch den Briten William Robert Brooks 1883 bestätigte dann, dass es sich um einen kurzperiodischen, also einen wiederkehrenden Kometen handelt. Gelegentliche Gasausbrüche geben ihm ein gehörntes Aussehen, daher sein Spitzname.

Hier erscheint der Teufelskomet

Der Erde am nächsten wird er am 2. Juni kommen, dann ist er allerdings nur auf der Südhalbkugel zu sehen. Wenn du also nicht Skiferien in den neuseeländischen Alpen planst, sind die nächsten Wochen deine einzige Gelegenheit, 12P/Pons-Brooks zu Gesicht zu bekommen.

Natürlich darf der Himmel nicht wolkenbedeckt sein und auch in Innenstädten dürfte die Sichtung aufgrund der Lichtverschmutzung schwierig werden. Spielen aber die äusseren Umstände mit, gibt es gerade um Ostern gute Chance, den Teufelskometen zu erblicken.

Er erscheint nach Sonnenuntergang in westnordwestlicher Richtung. Über die Osterfeiertage steht er in der Nähe des Sterns Hamal, dem hellsten Stern im Sternbild Widder. Knapp 90 Minuten ist er zu sehen, bevor er hinterm Horizont verschwindet. Gegen Mitte April ist er dann nur noch in der Dämmerung zu sehen, bevor er sich ganz aus dem Nachthimmel verabschiedet.

Hol dir Hilfe von Apps

Bei wirklich guten Bedingungen wird der Teufelskomet mit blossem Auge zu sehen sein, aber ein Fernglas schadet nie. Falls du nicht schon gewisse Vorkenntnisse in Astronomie hast, könnte es dir aber dennoch schwerfallen, den Kometen korrekt zu identifizieren. Glücklicherweise gibt es heutzutage Abhilfe in Form von Apps für dein Smartphone und es ist keine Schande, sich hier helfen zu lassen.

Die App Stellarium zeigt: Der Teufelskomet ist derzeit östlich des Jupiters in der Nähe des Sternbilds Widder zu sehen. dj

Apps wie Sky Guide (iOS; Kometenbeobachtung kostenpflichtig) oder Stellarium Mobile (iOS/Android) bieten einen Augmented Reality-Modus an, bei dem du dein Smartphone nur gen Nachthimmel halten musst und dann direkt sehen kannst, wo ein Himmelsobjekt wie der Teufelskomet von deinem Standort aus zu sehen ist.