Google liefert immer schlechtere Ergebnisse. Imago

Eine wissenschaftliche Studie kommt zu dem Schluss: Die Suchergebnisse bei Google und Co. werden objektiv schlechter. Und Künstliche Intelligenz dürfte es noch schlimmer machen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Laut einer wissenschaftlichen Studie werden die Ergebnisse von Suchmaschinen immer schlechter.

So werden etwa Suchen nach Produkttests von Websites dominiert, denen es nur um die eigenen Einnahmen geht.

Chatbots werden das Problem noch schlimmer machen, da es nun einfacher denn je ist, massenhaft Material für Suchmaschinen zu erzeugen. Mehr anzeigen

Die Ergebnisse bei den Suchmaschinen Google, Bing und DuckDuckGo werden qualitativ immer schlechter. Zu diesem Schluss kommt eine Studie von deutschen Wissenschaftlern, die sich speziell die Ergebnisse bei Suchen nach Produkttests angeguckt haben.

Diese werden von vermeintlichen Tests dominiert, in denen sogenannte Affiliate-Links eingebaut sind, die Website-Betreiber*innen also an jedem Kauf mitverdienen. Aggressives Search Engine Optimization (SEO), bei dem die Websites so angepasst werden, dass sie für die Roboter der Suchmaschinen attraktiv erscheinen, sorgt dafür, dass eigentlich minderwertige Texte prominent in den Ergebnissen erscheinen.

Google verliert Katz-und-Maus-Spiel

So enthält nur eine Minderheit aller Produkttests im Netz Affiliate-Links, jedoch eine Mehrheit von jenen, die in den Suchmaschinenergebnissen auftauchen. Die Suchmaschinen und die Betreiber*innen von zwielichtigen Websites liefern sich dabei ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel um SEO, dass die Suchmaschinen laut dem Forscher verlieren.

Dieses Problem dürfte sich durch Künstliche Intelligenz noch weiter verschlimmern. Denn generative KI wie ein Chatbot ist in der Lage, innert von Sekunden einen vermeintlichen Produkttest zu erzeugen, sodass es ohne grossen Aufwand möglich ist, das Netz und damit auch die Suchergebnisse mit entsprechenden Inhalten zu fluten.