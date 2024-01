Über WhatsApp kannst du bald Dateien mit Menschen in deiner Umgebung teilen. Imago

WhatsApp könnte bald dazu verwendet werden, um Daten einfach zwischen iPhones und Android-Smartphones auszutauschen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen WhatsApp führt bald eine neue Methode für den einfachen Datentransfer zwischen Geräten aus.

Hierbei können Nutzer*innen in physischer Nähe zueinander Dateien austauschen.

Das wäre ein einfacher Weg, um Daten zwischen iPhones und Android-Geräten zu übertragen. Mehr anzeigen

WhatsApp arbeitet an einer Methode, mit der Nutzer*innen einfach Dateien untereinander austauschen können, wenn sie sich in physischer Nähe zueinander befinden. Ein bestehender Kontakt zwischen den beiden Parteien ist dabei nicht erforderlich, auch die Telefonnummer wird bei dem Transfer nicht mit übertragen.

Das Feature erinnert an AirDrop von iPhones sowie Nearby Share oder Quick Share auf Android-Geräten, die ebenfalls jeweils für den schnellen und einfachen Datentransfer geschaffen wurden. WhatsApp könnte dann, wie jetzt auch schon beim Versand von Nachrichten, die plattformübergreifende Option für Datentransfers zwischen Apple- und Android-Geräten werden.

Technische Details noch unklar

In Vorabversionen von WhatsApp auf Android ist das Feature bereits aufgetaucht, wie «WABetaInfo» berichtet. Zur Nutzung muss auf beiden Geräten jeweils ein entsprechender Reiter in der App geöffnet werden. Unklar ist aber noch, wie der Dateitransfer in der Praxis ablaufen wird.

Die Daten könnten direkt zwischen den beiden Geräten, etwa über Bluetooth oder aber übers Internet, versendet werden. Dabei werden sie aber auf jeden Fall Ende-zu-Ende verschlüsselt, sodass auch WhatsApp-Betreiberin Meta nicht weiss, was für Daten übertragen werden.