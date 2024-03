Williams-Rennwagen wurden bis vor Kurzem durch Microsoft Excel zusammengehalten. Keystone

Der Chef von Williams Racing musste bei der Übernahme des Formel 1-Teams feststellen, dass die Konstruktion des Rennwagens von einer völlig überfrachteten Excel-Tabelle abhängig war.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Bauteile des Williams-Rennwagen wurden jahrelang über Excel organisiert.

Doch das Tabellenprogramm ist völlig ungeeignet, um eine komplexe Konstruktion zu managen.

Nun setzt der Team auf modernere Datenbanktechniken. Mehr anzeigen

Williams gehört zu den traditionsreichsten Formel-1-Teams. In den 1980er und 1990er gewann es mit Fahrern wie Alain Prost, Damon Hill oder Jacques Villeneuve insgesamt sieben Mal den Weltmeister-Titel. Doch diese glorreichen Zeiten sind längst vorbei, seit mehr als zehn Jahren sind William-Fahrer nun ohne Grand Prix-Sieg.

Der britische Ingenieur James Vowles wurde Anfang 2023 Teamchef von Williams. Und schon kurz nach dem Amtsantritt identifizierte er ein Problem, das für den Misserfolg von Williams mitverantwortlich sein könnte: Microsoft Excel.

Bauteile nicht auffindbar

Denn das wohl Milliarden Büroarbeiter*innen leidig bekannte Tabellenprogramm ist die zentrale Schnittstelle für die Konstruktion des Williams-Fahrzeugs. Eine gigantische Excel-Liste mit über 20'000 Einträgen sollte den Überblick über alle Bauteile des Rennwagens liefern.

«Die Excel-Liste war ein Witz», so Vowles zu «The Race». Es sei unmöglich gewesen sie zu durchschauen oder zu updaten. So gab es in der Liste keine Informationen darüber, wo die Bauteile gelagert werden, wie teuer sie sind oder wie lange es dauert sie zu fertigen. Mitarbeiter*innen mussten teilweise die Fabrik durchwühlen, um ein Bauteil zu finden.

Zum Inventarmanagement gibt es im Jahr 2024 natürlich viel leistungsstärkere und passendere Software als Excel. Vowles sagt, man habe bereits die digitale Erneuerung eingeleitet. Noch zeigt diese allerdings keine Früchte. Nach zwei Rennen in der Saison 2024 hat Williams bisher noch keine Punkte gesammelt.