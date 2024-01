Der Youtuber Matteo Di Pietro (links) fährt mit seinem Vater Paolo einen Ferrari Portofino in einem Video, das auf dem Kanal «The Borderline» veröffentlicht wurde. Archivbild: xFOTOGRAMMAx/xIPAx Agenzia_Fotogramma_FGR3871131

Eine Gruppe von Youtubern rast vergangenen Sommer bei Rom mit einem Luxus-Geländewagen in den Kleinwagen einer Familie. Ein fünf Jahre alter Junge kommt ums Leben. Nun wurde der Fahrer verurteilt.

Der Auto-Poser Matteo Di Pietro rast im Sommer 2023 in Rom einen kleinen Jungen tot.

Ein Gericht in Rom verurteilte den 20 Jahre alten Italiener nun zu vier Jahren und vier Monaten Haft.

Es ist jedoch sehr unwahrscheinlich, dass der Youtuber die Haft antreten muss.

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall mit einem Kleinkind in Italien ist ein Youtuber zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Ein Gericht in Rom verurteilte den 20 Jahre alten Italiener, der damals am Steuer sass, zu vier Jahren und vier Monaten Haft, wie die Nachrichtenagentur Ansa am Mittwoch berichtete. Bei dem Unfall im Sommer vergangenen Jahres etwas ausserhalb von Rom kollidierten ein Luxus-Geländewagen und der Kleinwagen einer Familie. Ein fünf Jahre alter Junge kam dabei ums Leben. In dem SUV sass eine Gruppe junger Youtuber.

Es ist jedoch sehr unwahrscheinlich, dass der Youtuber die Haft antreten muss. Nach dem Urteil sagte seine Anwältin vor Journalisten, er werde nicht ins Gefängnis gehen müssen. Tatsächlich hat der junge Mann bereits einen Teil der nun verhängten Strafe im Hausarrest verbüsst, in dem er seit dem Unfall war. Diese Anzahl an Monaten wird von den verhängten vier Jahren und vier Monaten abgezogen. Bei einem Strafmass von bis zu vier Jahren kann laut italienischem Recht in bestimmten Fällen eine Haftstrafe ausgesetzt werden.

Schnellverfahren gewährt mildernde Umstände

Der Vorfall sorgte in Italien für Aufsehen und Empörung. Die jungen Leute hatten den SUV eines italienischen Sportwagenherstellers geliehen, um damit Youtube-Videos zu drehen. Mit mehr als 120 Kilometern pro Stunde rasten sie in dem Geländewagen durch eine Strasse in Casal Palocco südwestlich des Zentrums von Rom und stiessen mit dem Wagen der Familie zusammen. Nach dem Zusammenstoss war der Kleinwagen völlig demoliert.

Für Entsetzen sorgte zudem, dass es sich bei der Fahrt wahrscheinlich um eine Youtube-Challenge gehandelt haben soll. Die Youtuber sollen deswegen mit so hoher Geschwindigkeit und rücksichtslos gefahren sein. Bei dem Unfall wurden auch die dreijährige Schwester und die Mutter des getöteten Fünfjährigen schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Der 20-Jährige wurde nun wegen des italienischen Straftatbestands der Tötung im Strassenverkehr sowie Körperverletzung verurteilt. Ihm wurden allgemein mildernde Umstände zugestanden, da sich das Gericht und seine Verteidigung zuvor auf ein Schnellverfahren geeinigt hatten.

