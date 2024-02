Brian Johnson (l.) und Angus Young werden mit AC/DC erneut die Schweiz besuchen. Getty Images

AC/DC gibt in diesem Jahr 21 Konzerte in Europa. Bei ihrer «Power Up»-Tour machen sie auch in der Schweiz halt: Das Letzigrund-Stadion hat den Besuch der legendären Australier nun angekündigt.

Während ihrer «Power Up»-Tour machen sie auch in der Schweiz halt.

Sie treten am 29. Juni 2024 im Letzigrund auf, der Ticketverkauf wird am 16. Februar eröffnet. Mehr anzeigen

Die legendäre, australische Band AC/DC war vor acht Jahren zuletzt in Europa unterwegs. Nun verschlägt es sie während ihrer «Power Up»-Tour wieder hierher: 21 Konzerte haben sie diesen Sommer geplant, dabei werden sie neben Deutschland, Italien, Spanien, den Niederlanden, Österreich, England – und vielen weiteren Locations – auch in der Schweiz auftreten.

Am 29. Juni 2024 werden sie im Letzigrund auf der Bühne stehen, ab 16. Februar um 10 Uhr lassen sich Tickets für das einzige Konzert in der Schweiz erwerben.

Laut der Medienmitteilung vom Stadion Letzigrund liegen die Preise für die Tickets zwischen 136 und 230 Franken.

Eine der grössten Bands der Geschichte

AC/DC gab vor mehr als 50 Jahren ihr erstes Konzert. Damals spielten sie in einem Nachtclub in Sydney. Seither haben sie mehr als 200 Millionen Platten verkauft und gehören zu den einflussreichsten Bands der Musikgeschichte. Ausserdem sind sie seit 2003 in der Rock 'n' Roll Hall of Fame.

Zur aktuellen Besetzung gehören Angus Young an der Leadgitarre, Brian Johnson als Sänger, an der Rhythmusgitarre spielt Stevie Young, Matt Laug als Drummer – und sie haben laut Medienmitteilung einen neuen Bassisten, der für Cliff Williams übernehmen wird.

