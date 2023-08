Alfons Schuhbeck, Gastwirt und Sternekoch, muss diese Woche ins Gefängnis wegen Steuerhinterziehung. Matthias Balk/dpa

Star-Koch Alfons Schuhbeck (74) wandert diese Woche ins Gefängnis. Wegen Steuerhinterziehung sitzt er bald in der Justizvollzugsanstalt Landsberg am Lech in Bayern. Diese sucht per Inserat dringend einen Koch.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Alfons Schuhbeck tritt diese Woche seine Haftstrafe an.

Der 74-Jährige muss drei Jahre und zwei Monate wegen Steuerhinterziehung absitzen.

Sein Gefängnis hat nun ein Stelleninserat rausgegeben, das nach einem Koch sucht. Mehr anzeigen

Ein solcher Zufall kann fast keiner sein: Das Bayerische Justizministerium sucht per Stelleninserat einen Koch oder Bäcker für die Vollzugsanstalt Landsberg am Lech.

Ein Job, für den ihr neuster Häftling qualifiziert wäre. Auch der Zeitpunkt würde Alfons Schuhbeck gut passen: nämlich der nächstmögliche.

Die deutsche «Bild» fand dieses Inserat auf www.justiz.bayern.de. Justiz Bayern

Dabei verlangt das Inserat eine abgeschlossene Berufsausbildung, Teamfähigkeit und Bereitschaft für Wochenenddienste. All das ist sich Schuhbeck durch seine langjährige Erfahrung gewöhnt.

Freiwillige Küchenarbeit darf er verrichten

Laut «Bild» würde Schuhbeck wegen dieser Erfahrung sogar noch einen Batzen verdienen: Das «staatliche Gehalt der Entgeltgruppe E 5» entspricht beim 74-Jährigen etwa 3230 Euro – rund 3085 Franken im Monat. Die Justizvollzugsanstalt Landsberg am Lech hätte damit ein Schnäppchen erwirtschaftet. Ist Schuhbeck doch ein Sternekoch.

Ein Insasse darf aber natürlich nicht angestellt werden. Das Landsgericht München hat ihn zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt.

Falls der erfahrene Koch dennoch in der dortigen Küche arbeiten möchte, kann er sich bestimmt für die freiwillige Küchenarbeit einschreiben lassen. «Bild» zitiert ihn dabei: «Ich kann mich nicht hinsetzen und Däumchen drehen.»

