Locarno Film Festival: Alfonso Cuaron schwärmt von Schweizer Filmemacher Der oscarprämierte mexikanische Regisseur Alfonso Cuarón erhält am Locarno Film Festival den Lifetime Achievement Award. Im Interview mit blue News erzählt er von einem Schweizer Film, den ihn stark beeinflusst hat. 12.08.2024

Fabienne Berner

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der mexikanische Starregisseur Alfonso Cuaron erhält in Locarno den Lifetime Achievement Award für sein Lebenswerk.

Er ist bekannt für oscarpremierte Film wie «Gravity» (2013) und «Roma» (2018)

Im Gespräch mit blue News verrät er, welcher Schweizer Film ihn beeinflusst hat und erzählt von seinem neusten Serien-Projekt mit Cate Blanchett. Mehr anzeigen

Ob ein visuell spektakuläres Sci-Fi-Drama wie «Gravity», ein autobiographisches Schwarzweiss-Drama wie «Roma» oder ein Fantasyfilm aus der «Harry Potter»-Reihe: Alfonso Cuarón ist ein Alleskönner! Der mexikanische Erfolgsregisseur bewegt sich in den unterschiedlichsten Genres und vermag überall zu begeistern.

In einem Podiumsgespräch, das im Rahmen des Locarno Film Festival stattfindet, gewährt Cuarón Einblick in seinen Werdegang als Filmemacher und offenbart, dass sein Weg alles andere als einfach war. Er wurde bereits mit 20 Jahren Vater und verschuldete sich bei seinen ersten Filmprojekten regelmässig. Grossartige Werke wie «Great Expectations», «Y tu mamá también» oder «Children of Men» verschafften ihm zwar grosse Anerkennung als Regisseur, erzielten jedoch nicht die erhofften finanziellen Erfolge. Letzterer floppte gar regelrecht an den Kinokassen.

Erst der Riesenerfolg von «Gravity» ermöglichte ihm eine finanzielle Absicherung. Er nennt ihn gar den Film, der sein Leben rettete. Das spektakuläre Sci-Fi-Drama gewann stolze sieben Oscars, unter anderem in der Kategorie «Beste Regie». Sein letzter Film «Roma», ein semi-autobiographisches Schwarzweiss-Drama, wurde ebenfalls mit einem Oscar ausgezeichnet, in der Kategorie «Bester fremdsprachiger Film». Bereits 6 Jahre sind seither vergangen und im Herbst feiert nun endlich sein neustes Werk Premiere.

Im Interview mit blue News am Red Carpet in Locarno erzählt Alfonso Cuarón von seiner neuen TV-Serie «Disclaimer» mit Cate Blanchett. Zudem verrät er, welche Bedeutung das Locarno Film Festival für ihn hat und welcher Schweizer Film ihn bis heute geprägt hat.

