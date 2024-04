Andrea Kiewel erlebte iranischen Angriff auf Israel

Die deutsche Moderatorin Andrea Kiewel hat den Angriff live miterlebt. Sie lebt in Tel Aviv.

Als am Sonnabend iranische Drohnen Israel angriffen, war Andrea Kiewel mittendrin. Die Moderatorin hat Tel Aviv zu ihrer Wahlheimat gemacht.

Andrea Kiewel lebt mit ihrem Partner in der Wahlheimat Tel Aviv.

Die Moderatorin hat den Angriff des Irans live miterlebt – sie schildert eine Nacht voller Angst.

Stunden der Angst für Israel und für Andrea Kiewel (58). Die Moderatorin («ZDF-Fernsehgarten») erlebte den Angriff des Irans auf das Land am Sonnabend (13. April) hautnah mit. Seit Jahren ist Tel Aviv ihre Wahlheimat, hier lebt auch ihr Partner.

Gegenüber «Bild» schilderte der Star die Horrornacht: «Wir wurden aufgefordert, uns auf das Schlimmste vorzubereiten. Jeder Israeli weiss dann, was zu tun ist: Tasche packen mit Wäsche, Wasser, Thunfischdosen, Knäckebrot, Taschenlampen, Ladekabel etc. und dann beim Ertönen der Sirene in den Schutzbunker laufen.»

Wenn der Alarm erklingt, geht es vom fünften Stock ihres Wohnhauses in den Keller. «Meine Hände haben beim Packen gezittert. Und dann haben wir gewartet. Die ganze Nacht. Wir sprachen kein Wort. Ich dachte: Wie werden wir die Kinder (meines Lebensgefährten) wecken, wenn es losgeht? Was werden wir ihnen sagen, und kann ich tapfer und mutig sein und werde nicht vor ihnen weinen vor Angst?»

Andrea Kiewel hofft, dass der Konflikt nicht weiter eskaliert

Als der Angriff erfolgte, sei am Himmel über Tel Aviv «im wahrsten Sinne des Wortes die Hölle los» gewesen, so Andrea Kiewel. «Ich habe vor Angst geweint, mehr als einmal.» Sie habe die ganze Zeit an ihre Mutter gedacht, die am Montag Geburtstag hat und 93 wird. «Das war mein Mantra: Am Montag werde ich mit meiner Mama feiern …»

Anschliessend war sie erschöpft, aber auch erleichtert. Wie es jetzt weitergeht? Das weiss auch die Moderatorin nicht. «Ich wünschte, ich könnte sagen, dass es keinen grossen Krieg geben wird, keinen Dritten Weltkrieg. Ich bete dafür, dass es nicht passiert!», sagte Andrea Kiewel.

