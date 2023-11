Anja Leuenberger leidet unter Panikattacken

Angststörungen auf Flugreisen: Model Anja Leuenberger. Instagram

In einer Fragerunde auf Instagram hat Topmodel Anka Leuenberger über ihre Angstzustände im Flugzeug gesprochen. Die Panikattacken sind eine Folge von zwei Vergewaltigungen, die sie als junge Frau erleiden musste.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Model Anja Leuenberger leidet unter den Folgen von zwei Vergewaltigungen in jungen Jahren.

Besonders auf Flugreisen wird sie mit starken Ängsten konfrontiert.

Wegen ihrer Panikattacken im Flieger musste sie sogar schon mit Sauerstoff versorgt werden.

Trotzdem sieht sie sich als gestärkte Frau, die an ihren Traumata gewachsen, nicht zerbrochen ist. Mehr anzeigen

Ständig auf Reisen, tolle Hotels, schöne Locations. Das Leben eines Topmodels, so denken viele, ist ein Traum. Auch Anja Leuenbergers Follower*innen auf Instagram haben diese Vorstellung. Doch in einer Fragerunde auf einem Flug zeichnete das Model ein anderes Bild.

Den Langstreckenflug nahm Leuenberger laut einem Bericht der «Schweizer Illustrierten» zum Anlass, sich Fragen aus ihrer fast 100'000 Follower*innen zählenden Community zu stellen. «Was war das Schönste, das du auf einem Flug jemals erlebt hast?», wollte ein Fan wissen. Leuenbergers Antwort war aber nicht das, was ihre Fans erwartet hatten.

Leuenberger musste mit Sauerstoff versorgt werden

«Ich kann gar nicht mehr sagen, wie viele Panikattacken ich auf Flügen wegen meines Traumas schon hatte», so das Model. Ihre Angstzustände seien so schlimm gewesen, dass sie sogar aus dem Flugzeug fliehen wollte.

Das Schweizer Topmodel Anja Leuenberger. Facebook

Zum Glück wurde sie vom Flugpersonal nach allen Regeln der Kunst unterstützt. «Das Mass an Mitgefühl, welches mir entgegengebracht wurde, war wunderschön», lässt Leuenberger ihre Fans wissen. Man habe sie mit Umarmungen, Beruhigungstechniken und sogar Sauerstoff versorgt, damit es ihr bald besser gehe.

Das Schweizer Model wurde zwei Mal vergewaltigt

Hintergrund ihrer Angststörungen sind Traumata aus jungen Jahren. Bereits in ihrem Buch «The Depths of My Soul» hatte Leuenberger berichtet, wie sie mit 15 Jahren in einem Zürcher Club und ein zweites Mal ein paar Jahre später bei einem Nachtessen in Los Angeles vergewaltigt wurde. «Mir wurde etwas genommen, was aber auch Anstoss war, an mir zu arbeiten», sagte sie vor drei Jahren in einem Interview mit «Blick».

Memoiren eines Models: «The Depths of My Soul». Amazon

Auch heute noch sind die sexuellen Übergriffe präsent. Besonders bei Flugreisen flammen die alten Erinnerungen immer wieder auf, wie Leuenberger gegenüber ihren Fans auf Instagram berichtet. Geholfen habe ihr unter anderem ein hawaiianisches Vergebungsritual.

Sie sagt: «Meine schönste Genugtuung ist, dass ich zeigen kann, dass mich das alles nicht zerstört hat, sondern mich in gewisser Weise gestärkt und zu der Frau gemacht hat, die ich heute bin.»