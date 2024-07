Annette Fetscherin vor Olympischen Spielen: «Schmerzen sind weg – aber das beunruhigt mich noch» Sportmoderatorin Annette Fetscherin berichtet für SRF über die Olympischen Spiele in Paris. Sie ist nach einem Reitunfall lädiert – trotz der Challenge freut sie sich auf das Sport-Highlight 2024: «Es ist ein spezielles Kribbeln!», sagt sie zu blue N 25.07.2024

C. Henggeler, F. Berner Carlotta Henggeler

«Die Schmerzen sind fast weg», sagt Fetscherin im Interview mit blue News kurz vor ihrer Abreise nach Paris.

Annette Fetscherin wird mit ihrem Kollegen TV-Sportjournalist Lukas Studer für SRF die Olympischen Sommerspiele vor Ort berichten.

SRF zeigt täglich mindestens 14 Stunden Liveprogramm im TV . Medaillengewinnerinnen und -gewinner sowie weitere Gäste wird das Moderationsduo Fetscherin/Studer zum Gespräch im Studio begrüssen. Mehr anzeigen

Mit farbig bandagiertem Arm erscheint Annette Fetscherin am Parkplatz vor der Schützenwiese in Winterthur ZH kurz vor ihrer Abreise an die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris.

Annette Fetscherin musste nach einem Reitsportunfall im Juni einen schweren Armbruch operieren lassen: «Die Schmerzen sind fast weg», sagt die TV-Sportjournalistin. Aber das Arbeiten sei unter diesen Bedingungen eine Herausforderung. Zumal sie zur Vorbereitung auf ihre Berichterstattung viel aufschreibe.

Doch Fetscherin hat einen Trick herausgefunden, um besser mit dem Handicap fertigzuwerden. Welchen, das verrät sie im Video-Interview.

Berichten für SRF von den Olympischen Sommerspielen in Paris 2024: die Sportexperten Annette Fetscherin und Kollege Lukas Studer. SRF/Gian Vaitl

Der Geschäftsleiter des FC Winterthur Markus Jutzler taucht auf, grüsst freundlich. Annette Fetscherin ist in der Fussballwelt ein bekanntes Gesicht. Kein Wunder, startete sie 2008 beim Privatsender Teleclub mit der Berichterstattung.

Das Mikrofon zum Interview lässt sie sich anstecken, mit einer Hand ist das unmöglich.

Doch Annette Fetscherin lässt sich die grosse Freude an den Olympischen Sommerspielen in Paris trotz Armbruch nicht nehmen: «Es überwiegt die Vorfreude», sagt Fetscherin.

Sie werde bei der Berichterstattung an ihre Grenzen stossen, das wisse sie schon. Es sind sehr intensive und lange Tage für die Sportjournalistin, sagt sie im Gespräch.

Nervös sei sie nach den vielen Jahren im TV-Business nicht mehr: «Aber es wird schon ein spezielles Kribbeln sein vor der ersten Live-Olympiasendung. Es ist ein grosser Moment, es wird wieder Sportgeschichte geschrieben werden!»

