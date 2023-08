Ashley Olsen und Louis Eisner haben sich 2021 zum ersten Mal öffentlich zusammen gezeigt. Nun sind die beiden Eltern geworden. Getty

Ashley Olsen und ihr Ehemann Louis Eisner sind heimlich Eltern geworden. Anfang Jahr, nur wenige Monate nach ihrer Heirat, haben sie ihren Sohn Otto begrüssen dürfen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ashley Olsen und Louis Eisner sind Eltern geworden.

Das Paar begrüsste Anfang Jahr ihr erstes Kind, mit Namen Otto.

Ashley und ihre Zwillingsschwester Mary-Kate fanden als Kinderdarstellerinnen in der Serie «Full House» zu Weltruhm. Mehr anzeigen

Schon früh in diesem Jahr haben Ashley Olsen und ihr Ehemann Louis Eisner einen kleinen Jungen begrüssen dürfen. Das Paar hat im vergangenen Dezember geheiratet und wie «TMZ» nun berichtet, sei ihr Kind Otto «schon vor einigen Monaten» auf die Welt gekommen.

Die ehemalige Schauspielerin, heutige Designerin hat dem 33-jährigen Eisner in einer privaten Villa in Bel Air am 28. Dezember das Jawort gegeben. Dabei sollen nur knapp 50 Gäste anwesend gewesen sein.

Das Paar hält sich nach wie vor bedeckt

Unter den Gästen der 37-Jährigen waren ihre Zwillingsschwester Mary-Kate und die jüngere Schwester – und Marvel-Star – Elizabeth Olsen.

Eisner und Olsen sind seit 2017 zusammen und haben sich 2019 verlobt. Ihren ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt hatten sie 2021.

Kennengelernt haben sie sich durch gemeinsame Schulfreunde in Los Angeles, vor der Romanze waren sie zunächst fünf Jahre gute Freunde.

