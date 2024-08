Auftritt von Ex-Frau überschattet «Mörtels» Trauerfeier

Österreichs Society-Löwe: Richard Lugner mit 91 gestorben Er holte Hollywood nach Wien: Nun ist der umtriebige Unternehmer Richard Lugner unerwartet gestorben. Erst im Juni hatte der 91-Jährige medienwirksam seine sechste Ehe geschlossen. 14.08.2024

Richard Lugner hat seine Trauerfeier selbst geplant: Jede Menge Kameras schwirren im Wiener Stephansdom um seine Sarg. Überschattet wird der Anlass von einem peinlichen Interview einer seiner Ex-Frauen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am heutigen Samstagmorgen begab sich Richard «Mörtel» Lugner auf seine letzte Reise.

Der Wiener Bauunternehmer starb am 12. August in seiner Villa in Wien-Döbling im Alter von 91 Jahren.

Der umtriebige Lugner hatte seine Trauerfeier zu Lebzeiten noch selbst geplant.

Überschattet wird die Beerdigung von einem TV-Interview seiner Ex-Frau Christine «Mausi» Lugner. Mehr anzeigen

Im Stephansdom in Wien haben heute Samstag Hunderte Menschen bei einer Gedenkfeier von Richard «Mörtel» Lugner Abschied genommen.

Der millionenschwere Bauunternehmer, bekannt durch seine Auftritte mit Stars und Sternchen beim Wiener Opernball, war am 12. August gestorben. Er wollte wie im Leben eine spektakuläre Veranstaltung, deshalb waren in der Kirche Dutzende Kameras, die jedes Detail live übertrugen.

«Wir haben versucht, alles so vorzubereiten, dass es ihm gefällt», sagte Dompfarrer Toni Faber in einem Interview. «Seine Seele wird das mitbekommen, und er wird mit einem Schmunzeln runterschauen und das dankbar annehmen.»

Fast alle Ex-Frauen waren bei der Trauerfeier zugegen

Seine Witwe Simone, die nur 72 Tage mit ihm verheiratet war, kam in einem bodenlangen schwarzen Kleid mit goldenem Gürtel. Sie sass auf einer Seite des aufgebahrten Sarges in der ersten Reihe, derweil Lugeners Tochter Jacqueline und deren Mutter Christina («Mausi») auf der anderen Seite Platz nahmen.

Mit Christina war Richard Lugner 17 Jahre (von 1990 bis 2007) verheiratet gewesen. Eine Ehe, die offenbar nachhaltigen Eindruck bei ihm hinterlassen hat.

Nach den Wünschen des Verstorbenen sollte die Beisetzung des Sarges genau um 13.13 Uhr stattfinden, weil 13 seine Glückszahl mit Christina war. Die beiden hatten sich einst um 13.13 Uhr das Ja-Wort gegeben.

Lugner-Gedenkfeier im Kamera- und Blitzlichtgewitter - Gallery Bauunternehmer Richard Lugner war der bekannteste Gast des Wiener Opernballs, immer mit Zylinder. Bild: dpa Der millionenschwere Bauunternehmer hatte seine Trauerfeier und Beerdigung selbst vorbereitet. Bild: dpa Im Einkaufszentrum von Lugner wurde nach seinem Tod eine Gedenkstätte eingerichtet. Bild: dpa Lugner-Gedenkfeier im Kamera- und Blitzlichtgewitter - Gallery Bauunternehmer Richard Lugner war der bekannteste Gast des Wiener Opernballs, immer mit Zylinder. Bild: dpa Der millionenschwere Bauunternehmer hatte seine Trauerfeier und Beerdigung selbst vorbereitet. Bild: dpa Im Einkaufszentrum von Lugner wurde nach seinem Tod eine Gedenkstätte eingerichtet. Bild: dpa

Auf fast alle anderen Ex-Frauen und Begleiterinnen waren bei der Trauerfeier zugegen. Regionale Medien berichten übereinstimmend, dass Nina «Bambi» Bruckner, Karin «Zebra» Karre, «Goldfisch» Andrea und Lydia «Wildsau» Kelovitz Abschied von Lugner im Stephansdom Abschied nahmen.

Richard Lugner war sechsmal verheiratet. Nur Simones Vorgängerin, das ehemalige Playboy-Model Kathy, hatte sich in Medien darüber beklagt, dass sie nicht eingeladen worden sei.

Der Bauunternehmer hatte einen roten Sarg ausgewählt. Das ist der Farbton seines Einkaufszentrums Lugner City.

Darauf lag der Zylinder, den Lugner jedes Jahr trug, wenn er prominente Frauen für ansehnliche Gage als Begleitung zum Wiener Opernball führte, zuletzt die Elvis-Witwe Priscilla Presley.

Der Sarg sollte vor der Beisetzung am Mittag in einer Prozession sowohl an der Oper als auch am Einkaufszentrum vorbeigefahren werden.

Ex-Frau schiesst verbal gegen Lugners Witwe

Bereits im Vorfeld der heutigen Trauerfeier wurde deutlich, dass sich die Lugners Witwe und ein Teil seiner Ex-Frauen nicht sehr nahestehen.

Richard Lugners Gesundheitszustand hatte sich kurz vor seinem Ableben rasch stark verschlechtert. Trotz seiner Bettlägerigkeit soll sich seine Frau Simone wenige Tage vor dem Ableben des Bauunternehmers auf einer Party in Kitzbühel gezeigt haben.

Dies kam bei Lugner Ex-Frau Christina nicht gut an. In einem Interview sagte sie gegenüber dem TV-Sender RTL: «Er wird immer in unseren Herzen sein.»

Danach liess sie kein gutes Wort an der Witwe. «Ich hätte meinen Mann sicherlich nicht, wenn er bettlägerig ist, zu Hause alleine liegen lassen. Das wäre für mich sicherlich niemals in Frage gekommen.»

«Er wird immer in unseren Herzen sein»: Christina Lugner über ihren Ex-Mann Richard. Bild: IMAGO/Viennareport

Stattdessen hätte sie ihrem Mann Suppen oder andere Dinge, die ihm schmecken, gekocht. Auch, dass das erst seit kurzem verheiratete Paar nicht im selben Schlafzimmer geschlafen haben solle, kann Lugners-Ex-Frau nicht nachvollziehen:

«Aber wie gesagt, das muss jeder für sich selbst entscheiden, ausmachen und aus welchen Motiven heraus man eben ein anderes Schlafzimmer wählt. [...] Wir haben sowieso immer gemeinsam geschlafen.»

