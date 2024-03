Aurora Ramazzotti liebt Shoppen. Dieses Bild entstand auf den Strassen von Mailand. Bild: IMAGO/ABACAPRESS

Aurora Ramazzotti gibt auf Instagram regelmässig Einblick in ihr Leben mit Mann und Kind. Nun präsentiert die Tochter von Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti ihren über 2,6 Millionen Follower*innen einen neuen Look.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Aurora Ramazzotti macht mit ihrer Familie im Walliser Skiort Crans-Montana Ferien.

Und das, obwohl sie Schnee nicht besonders mag. Zumindest schreibt sie dies auf Instagram.

Umso mehr Freude hat die 27-Jährige an ihrem neuen Look. Sie trägt jetzt einen Pony. Mehr anzeigen

Aurora Ramazzotti weilt dieser Tage mit Freund Goffredo Cerza und Sohn Cesare in Crans-Montana VS in den Ferien.

Und wie es sich für eine erfolgreiche Influencerin gehört, berichtet die Tochter von Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti ihren Fans auf Instagram regelmässig, was sie in den Schweizer Alpen alles erlebt.

Aber auch, was ihr und ihrer Familie nicht so gut gefällt.

Nicht wirklich Spass machen Mutter und Sohn scheinbar der Schnee. Trotzdem würde sie und ihre Familie wieder in die Schweiz zurückkehren, schreibt Aurora Ramazzotti auf Instagram.

Was nicht weiter verwundert, schliesslich ist es das Heimatland ihrer Mutter.

Aurora Ramazzotti trägt neuerdings einen Pony

Das Gesicht von ihrem Sohn Cesare hat Aurora Ramazzotti bisher noch nicht oft gezeigt auf Instagram. Umso strahlender zeigt sich die 27-Jährige auf ihren Ferienbildern.

Ihre Fans haben dabei sofort erkannt: Aurora Ramazzotti trägt neuerdings einen Pony. Die lange dunkelbraune Mähne ist noch da, aber vorne sind die Haare nun deutlich kürzer geschnitten als noch vor Kurzem.

