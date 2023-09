Bachelorette Yara Buol und ihr Freund Suajb Hetemit haben sich vorgenommen «unsere Liebe künftig für uns zu behalten». Bild: blue News

Bachelorette Yara Buol zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück. Sie und ihr Freund Suajb Hetemit hätten sich in den Ferien vorgenommen «unsere Liebe künftig für uns zu behalten».

«Wir wollen unsere Beziehung nicht mehr der Öffentlichkeit präsentieren,» sagt Buol auf Anfrage von blue News. Für Insider kommt dieser Schritt wenig überraschend.

Die 25-jährige Bündnerin gab in Interviews mehrfach zu, dass das Kennenlernen im Fernsehen seine Tücken habe. «Der Druck ist extrem gross.» Zudem fühlt sich Buol unter fremden Menschen nicht besonders wohl.

Yara Buol: «Wir waren nie wirklich ein Paar»

Im vergangenen Frühling hatten auf dem TV-Sender 3+ 19 Single-Männer um das Herz von Yara Buol gekämpft. Die neunte Staffel der libidinösen Castingshow endet mit einer riesengrossen Überraschung.

Buol verschenkte ihre letzte Rose an Kandidat Eric Plangger. Mit glasigen Augen sagte sie: «Ich bin unglaublich glücklich, dass ich hier mit dir stehen kann. Ich bin unglaublich verliebt.»

Kaum zurück in die Schweiz, waren die Geigen an Buols Himmel bereits wieder verschwunden gewesen. «Wir waren nie wirklich ein Paar», offenbart die Bachelorette kurz danach in der Finalsendung, derweil Plangger wie ein begossener Pudel daneben sitzt.

Yara Buol: «Ja, ich habe eine Lovestory»

Nun denn, es war ja nicht nur Eric Plangger, der um die Liebe von Yara Buol buhlte. Die Bachelorette strahlt in der Finalsendung über alle sieben Backen, als sie sagt: «Ja, ich habe eine Lovestory.»

Einen Moment später sitzt bereits ihr neuer Lieblingsmann auf dem Sofa neben ihr: Es ist Suajb Hetemi, der Zweitplatzierte. «Mit Suajb kann ich so sein, wie ich bin,» sagt Buol und lacht.

Kurz danach fliegt die Bachelorette mit ihrem neuen Lieblingsmann nach Thailand in die Ferien. Dort geniesst das Paar die Privatsphäre, die es beim Dreh der Datingshow oft vermisste.

Das hat den zwei Frischverliebten scheinbar so gut gefallen, dass sie künftig nicht mehr im grellen Schein der Öffentlichkeit Kuscheln und Küssen wollen.

