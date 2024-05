Beatrice Egli ist die reichste Schweizer Musikerin unter 40

Die Schwyzer Sängerin Beatrice Egli zählt laut «Bilanz»-Ranking 2024 zu den reichsten Schweizer*innen im Showbiz. KEYSTONE

Schlagerstar Beatrice Egli hat es ganz nach oben geschafft, nicht nur in der Hitparade: Die Sängerin ist auf der «Bilanz»-Liste der vermögenden Schweizer*innen auf Platz eins der reichsten im Showbusiness.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schlagersängerin Beatrice Egli gewann 2013 die zehnte Staffel «Deutschland sucht den Superstar» auf RTL. Der Sieg der Castingshow bescherte Egli 500'000 Euro sowie einen Plattenvertrag bei Universal Music. Seitdem ist sie auf Kurs.

Beatrice Egli hat einen Echo-Award gewonnen und drei Swiss Music Awards zieren ihre Wohnung.

Kürzlich erschien Beatrice Eglis Duett «Das wissen nur wir» mit Schlagerstar Florian Silbereisen. Mehr anzeigen

Von Nummer-eins-Hits bis zur eigenen Show im Fernsehen: Beatrice Egli hat in der Schlagerwelt bereits einiges erreicht.

Jetzt kommt eine neue Auszeichnung dazu: Beatrice Egli schafft es als reichste Schweizerin im Showbusiness auf die «Bilanz»-Liste ganz nach oben.

Die 36-jährige Metzgerstochter aus dem Kanton Schwyz hat laut «Bilanz»-Ranking ein geschätztes Vermögen von 2 bis 5 Millionen Franken.

Ein ganz schöner Batzen, den Beatrice Egli dank ihrer Schlager-Karriere verdient hat. Ebenfalls auf der Liste der reichsten Stars unter 40 Jahren hat es der Genfer Schriftsteller und Verleger Joël Dicker (38, «Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert») mit einem geschätzten Vermögen von 20 bis 50 Millionen Franken geschafft.

Doch an der Spitze des «Bilanz»-Rankings 2024 im Star-Bereich thronen Schweizer Sportler*innen.

Den ersten Platz des Reichen-Rankings teilen sich der Schweizer NBA-Star Clint Capela (30) und Fussballer Ivan Rakitić (30) mit einem geschätzten Vermögen von 50 bis 100 Millionen Franken. Ivan Rakitić ist ein kroatisch-schweizerischer Fussballspieler, seit 2024 steht er bei Al-Shabab in Saudi-Arabien unter Vertrag.

Auch auf das Podest der reichsten Helvet*innen unter 40 Jahren: Kicker Manuel Akanji (28) derzeit Innenverteidiger bei Manchester City mit 20 bis 50 Millionen. Ebenfalls ein geschätztes Vermögen von 20 bis 50 Millionen besitzen laut «Bilanz»-Ranking die Sport-Profis Roman Josi (33), Timo Meier (27), Yann Sommer (35), Granit Xhaka (31), Xherdan Shaqiri (32) und Stan Wawrinka (39). Mit 10 bis 20 Millionen Franken schafft es Tennis-Queen Belinda Bencic (27) auch auf die Liste.

Exportschlager Beatrice Egli hat für Erfolg hart gearbeitet

Bereits mit 14 Jahren bekommt Beatrice Egli Gesangsunterricht. Kurz später singt die Schwyzerin aus Lachen an Volksfesten. Egli macht die Coiffeur-Lehre und arbeitet ein Jahr auf dem Beruf.

Doch ihre wahre Berufung ist eine andere: das Show-Business. 2011 schliesst sie eine Schauspielausbildung an der Schule für Schauspiel Hamburg ab.

Zwei Jahre später gelingt Beatrice Egli der grosse Coup: Sie gewinnt die TV-Show «Deutschland sucht den Superstar» mit grossem Abstand. Und hat seitdem einen mächtigen Fan an ihrer Seite: Casting-Juror und Poptitan Dieter Bohlen. Er unterstützt sie zu Beginn ihrer bald steil nach oben zeigenden Karriere.

Beatrice Egli: «Ich habe mich positiv verändert, bin so stark, so sicher, so frei und so glücklich wie noch nie»

Beatrice Egli ist dieses Jahr auf dem bisherigen Höhepunkt ihrer Karriere als Sängerin: «Ich habe mich positiv verändert, bin so stark, so sicher, so frei und so glücklich wie noch nie», sagt die 35-Jährige im Februar 2024 im Interview mit der «Schweiz am Wochenende».

Letztes Jahr wagte die Schlagersängerin einen Neuanfang mit einem komplett neuen Management und ihrem Album «Balance».

«Es hat eine Transformation stattgefunden. Der Entscheid zum Neuanfang war für mich auch ein Risiko und hat mich wachsen lassen», so Egli. «Es war am Anfang nicht einfach, Vertrautes loszulassen und Neues zu wagen. Aber es hat sich gelohnt. Ich bin heute eine andere, erwachsene Beatrice.»

