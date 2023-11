Beatrice Egli verliert ihren Job beim ZDF

Beatrice Egli ist nicht nur Sängerin, sondern auch TV-Moderatorin. Doch bei einer Sendung ist für die Schwyzerin nach einer Ausgabe bereits wieder Schluss. Bild: zVg

Beatrice Egli arbeitet nicht nur als Sängerin, sondern auch als Moderatorin. Regelmässig führt die 35-Jährige durch TV-Sendungen. Doch bei einem Format ist jetzt bereits nach einer Sendung Schluss.

Zum zweiten Mal wird das ZDF in der Silvester-Nacht nach der grossen Live-Übertragung aus Berlin die vorproduzierte «Mitternachtsparty» ausstrahlen.

Führten beim ersten Mal die Sängerin Beatrice Egli und Komiker Bülent Ceylan durch das Programm , wird diesmal Sänger Mickie Krause der Host sein.

Er werde es sich nicht nehmen lassen, so der Sänger, auch «mit eigenen Songs einzuheizen». Mehr anzeigen

Für viele deutsche TV-Zuschauer*innen gehört die Silvester-Party am Brandenburger Tor in Berlin, die jeweils vom ZDF übertragen wird, zur Tradition am letzten Tag des Jahres.

Anfang 2023 setzte der deutsche TV-Sender im Anschluss an die grosse Live-Übertragung erstmals auf ein neues Format:

Sängerin Beatrice Egli und Komiker Bülent Ceylan begrüssten die Zuschauer zur bunten «Mitternachtsparty».

Krause anstelle von Egli und Ceylan

In der vorproduzierten Sendung wird nicht nur ein bunt-fröhlicher Musikmix präsentiert, sondern es werden auch verschiedene Höhepunkte aus den unterschiedlichsten TV-Sendungen des vergangenen Jahres gezeigt.

Die zweistündige TV-Show überzeugte bei ihrer Premiere. Und so wird sie auch am 1. Januar 2024, ab kurz vor 1 Uhr nachts, wieder ausgestrahlt.

Allerdings wird sie nicht mehr von Beatrice Egli moderiert. Wie das Online-Portal dwdl.de schreibt, ist die Schwyzer Sängerin ihren Job nach nur einem Mal wieder los. Und nicht nur das: Auch Co-Moderator Ceylan ist beim zweiten Mal nicht mehr dabei.

Anstelle von Egli und Ceylan wird der deutsche Partyschlager-Sänger Mickie Krause durch die «Mitternachtsparty» führen.

