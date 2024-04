Post-Apokalypse bei Amazon Prime: Bei «Fallout» kannst du nur strahlen Anstelle ihres Lebens in der Sicherheit eines Bunkers entscheidet sich Lucy für die verstrahlte Oberfläche, um nach ihrem Vater zu suchen. «Fallout» bleibt den Videospielen treu, erzählt jedoch seine eigene Geschichte. 17.04.2024

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Basierend auf dem Videogame-Franchise «Fallout» bringt der Streamingdienst Amazon Prime die gleichnamige Serie auf die Bildschirme zuhause.

Darum gehts: Nach einem Atomschlag gegen die USA ist die Bevölkerung gezwungen, in Bunkern zu leben, um sich vor der Strahlung, Mutanten und Banditen zu schützen.

200 Jahre nach der nuklearen Katastrophe beginnt die Handlung, im Zentrum drei Protagonist*innen. Mehr anzeigen

Verfilmungen von Videospielen kommen bei Gamern oftmals schlecht an, weil sich die Macher zu viele Freiheiten nehmen, sich zu wenig mit der Vorlage beschäftigen.

Der grosse Erfolg von «The Last of Us» in den letzten Jahren gab den Game-Adaptionen wieder Aufwind – und so kommt jetzt «Fallout» über den gleichnamigen Game-Franchise, der bald 30 Jahre alt ist.

Zusammen mit den Entwicklern der Videospiele hat Amazon ein Meisterwerk geschaffen, das nicht nur für eingefleischte Fans des Universums seinen Reiz hat.

Die Serie konzentriert sich auf die Geschichte von drei Figuren: Lucy (Ella Purnell), einer Bunkerbewohnerin, die erstmals an die Oberfläche geht, Maximus (Aaron Clifton Moten), der für die Brotherhood of Steel für Ordnung im Ödland sorgt, und der Ghoul (Walton Goggins), der 200 Jahre nach dem atomaren Anschlag zwar noch lebt, jedoch verstrahlt und skrupellos ist.

«Fallout» ist auf Amazon Prime abrufbar.

