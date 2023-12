Rico

Wir haben die Beiden in Voice of Germany erlebt. Eine eigentlich harmonische, schöne Sendung wurde durch die zwei Selbstdarsteller empfindlich gestört. Insbesondere Bill hat sich mit seinen kindischen, vorlauten Auftritten nicht eben positiv in Szene gesetzt. Dass er seinem Bruder dauernd ins Wort gefallen ist, sei wohl seiner Erziehung und seinem Ego geschuldet.

Wetten dass ...? mit diesen Beiden können wir uns beim besten Willen nicht vorstellen. Meine Gattin und ich würden uns das auf jeden Fall nicht antun.

Ich bitte auch darum, dass sie aus der nächsten Staffel von The Voice of Germany rausfliegen.

Sollen sie doch zurück nach Amerika. Tom kann sich ja etwas mit Hans und Franz die Zeit vertreiben und der vorlaute Bill hat dort genügend Zeit für seine Fingernägel, Haare, Percings und Anprobieren von Klamotten.

Die Welt braucht Bill und Tom wirklich nicht!